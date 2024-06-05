ПМЭФ стал площадкой для детей кремлевской элиты 

Петербургский международный экономический форум, который стартовал 5 июня, стал площадкой для выступлений детей российской политической элиты, отмечает Bloomberg.

Так, в качестве спикеров на ПМЭФ выступят две дочери Владимира Путина — Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Младшая дочь бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу Ксения на площадке ПМЭФ будет вручать Магадану Кубок Беговой столицы страны. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Молодежный день ПМЭФ проведет центр молодежных инициатив АСИ, которым руководит Александр Вайно — сын главы кремлевской администрации Антона Вайно.

Также в рамках форума в Петербурге выступит председатель помогающего воевавшим в Украине солдатам фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Власти Великобритании называли ее родственницей Путина. Также она является супругой министра энергетики Сергея Цивилева.

Кроме того, как пишет Bloomberg, в число участников четырехдневного форума также вошли дети некоторых ближайших союзников Путина. Например, сын миллиардера Бориса Ротенберга Роман. Он в рамках ПМЭФ, как и в прошлом году, сыграет в хоккей в команде бизнесменов. 5 и 6 июня на лед «Хоккейного города» выйдут команды «Чемпион», «Бизнес», «Политика» и «Администрация Санкт-Петербурга».

Сам Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 7 июня. Попасть туда можно будет только по специальным билетам, которые в этом году стоят 1 миллион 350 тысяч рублей.

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