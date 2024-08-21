СМИ: некоторые союзники Украины не выполняют своих обещаний

Несколько союзников Украины, состоящих в НАТО, не выполняют данных ранее обещаний по ускорению поставок Киеву вооружений, в частности, систем ПВО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство не уточняет, что это за страны, но сообщает, что речь идет об обязательствах, которые были подтверждены на саммите НАТО, прошедшем в июле этого года в Вашингтоне. В частности, о поставке пяти дополнительных систем ПВО большой дальности.

Bloomberg напоминает, что передать Украине по одной системе ПВО Patriot тогда обещали США, Германия и Румыния. Еще одну такую систему намеревались собрать из компонентов, поставленных несколькими странами, а Италия обязалась передать Киеву систему ПВО SAMP-T. В свою очередь, остальные союзники пообещали передать Украине другие системы и боеприпасы.

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По словам источников агентства, союзники Украины вряд ли смогут выполнить свои обещания к началу осени. Один из собеседников Bloomberg отметил, что затягивание союзников Украины с предоставлением ей обещанной военной помощи сказывается на обороноспособности страны.

Накануне российский оппозиционный политик и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом предоставить Украине необходимую военную помощь.

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«Германия однажды привела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается», — говорилось в обращении, опубликованном немецкой газетой Bild.

В тот же день другое немецкое издание — газета Welt — опубликовала колонку Каспарова, в которой он назвал «успехом» операцию ВСУ в Курской области с использованием немецкого оружия. Каспаров подчеркнул, что этот успех доказывает, что Украина может победить в войне с Россией.

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