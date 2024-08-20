Каспаров напомнил Германии о причиненных Европе страданиях и призвал оказать военную помощь Украине

В двух немецких газетах 19 августа появилось обращение чемпиона мира по шахматам и политика Гарри Каспарова к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой предоставить Украине военную помощь. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первое обращение с фотографией женщины на кладбище с украинскими флагами было опубликовано на всю страницу в немецком таблоиде Bild.

«Германия однажды привела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается», — было написано на фотографии обращения, внизу которой стояла подпись Каспарова.

Отмечается, что этим же днем в газете Welt появилась колонка Каспарова с заголовком: «Путин не эскалирует конфликт, когда мы отвечаем на его действия — он эскалирует, когда мы пытаемся его умиротворить».

«В XX веке Германия причинила Европе безграничные страдания. В связи с этой историей на Берлине лежит особая ответственность за предотвращение еще одной подобной человеческой трагедии. Настало время, чтобы канцлер Олаф Шольц перед лицом неспровоцированного российского нападения на Украину предоставил Киеву все, что ему требуется для защиты своих граждан», — написал Каспаров.

Он также назвал «успехом» операцию ВСУ в Курской области с использованием немецкого оружия. По его словам, именно этот успех доказывает, что Украина может победить. «Но им нужна западная поддержка, чтобы достичь финишной черты», — написал шахматист.

Как отмечает DW, такие обращения к Шольцу Каспаров опубликовал на фоне обсуждений властями Германии возможности сокращения финансовой поддержки Украины. Ранее в немецких СМИ появилось письмо от министра финансов Кристиана Линднера, в котором он предупредил, что «новые меры» с финансовыми обязательствами Германии должны приниматься только при условии их включения в бюджетные планы на этот и последующие годы, сообщает DW.

19 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году стране понадобится не менее 38 миллиардов долларов финансирования от западных стран. В этот же день правительство ФРГ заявило, что страна продолжит помогать Украине в войне с Россией, а все слухи о прекращении военной поддержки там назвали ложными.

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