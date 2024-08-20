Дочь спустя десятилетия смогла засудить насильника-отца

Кэрол Хиггинс из британского Западного Йоркшира получила компенсацию в 15 тысяч фунтов стерлингов и извинения от полицейских, отказавшихся 40 лет назад возбуждать дело против насиловавшего ее отца. Женщина потратила почти всю жизнь на то, чтобы доказать виновность мужчины, рассказала The Guardian.

Хиггинс впервые пришла в полицейский участок в свои 15 лет, в 1984 году. Вместе с матерью они написали заявление на отца, Эллиот Эпплярда, который, согласно тексту документа, два года подряд пару раз в неделю насиловал дочь. В тексте самого слова «изнасилование» не было, вспоминала Хиггинс в разговоре с журналистом издания.

«Я была расстроена, растеряна. Я не осознавала, что это было преступлением, потому что думала, он меня любит», — описывала эмоции женщина. Полицейские участка Пенистоун Южного Йоркшира приняли 17-страничное заявление, подвергли девочку-подростка, по ее словам, «болезненному внутреннему осмотру», а затем сказали, что не будут предъявлять обвинения отцу.

«Я чувствовала себя виноватой, потому что отец не кричал на меня и не дрался. Он говорил, что это нормально. Что у него много друзей, которые жили со своими дочерьми как муж и жена», — рассказала Хиггинс The Guardian. Отец отвел тринадцатилетнюю дочь в тату-салон, где девочке сделали на спине рисунок большой розы с надписью «Кэз и Сэм» («Сэм» было прозвищем Эпплярда, уточнили журналисты). «Я чувствовала себя дешевкой. Он часто называл меня „шлаком“, и я чувствовала себя им — с такой татуировкой на спине», — рассказывала Хиггинс.

Младший брат, живший с отцом и старшей сестрой, позже говорил, что видел, как они целовались, а также находил возле кровати отца жестяную коробку с «интимными изображениями сестры». Когда мать Хиггинс, которая в то время не жила с отцом и детьми, сама предъявила Эпплярду обвинения, тот, по словам дочери, ответил: «А ты, черт возьми, докажи это!» Соседка много лет спустя дала показания, что видела на шее 13-летней девочки «любовные укусы».

В 1984 году полиция отказалась принять во внимание свидетельства четырнадцатилетнего брата, сославшись на его возраст. В участке Пенистоун Хиггинс, по ее словам, сказали, что, если дело дойдет до суда, ее «имя и сексуальная история» будут запятнаны грязью. «Сможешь ли ты справиться с этим?» — пересказала слова полицейских в разговоре с журналистами Хиггинс. Тогда, 40 лет назад, она ответила, что не сможет справиться.

Эпплярд, по расскажу дочери, работал строителем, а также жил за счет земли, охотился, выращивал овощи, продавал металлолом и учил детей рыться в мусорных контейнерах. В детстве Хиггинс, по ее словам, видела, как отец приставлял дробовик к голове матери и угрожал ей мачете. Отец регулярно избивал Хиггинс и ее брата кожаными ремнями и учил детей драться, рассказала дочь. Мать ушла из дома, забрав тринадцатилетнюю девочку с собой, но устроиться в жизни не смогла, и дочь предпочла вернуться к Эпплярду. Тот встретил девочку, надев на палец материно обручальное кольцо. После чего, по словам Хиггинс, и началось регулярное насилие.

После неудачной попытки обратиться в полицию пятнадцатилетняя Хиггинс жила с матерью, но через год ушла от нее, найдя работу на местной фабрике швейных машин. «Мне снились кошмары, я все время нервничала, когда чувствовала запах, похожий на запах отца, когда видела по телевизору похожего человека», — рассказала Хиггинс The Guardian.

В 2005 году женщина позвонила в полицию Западного Йоркшира, чтобы сообщить о сексуализированном насилии в прошлом, — по ее словам, безуспешно. Затем с 2012 по 2015 год пыталась обращаться снова и снова, в том числе при помощи адвокатов. В итоге заявление приняла Королевская прокуратура, но в 2017 года сообщила Хиггинс, что приняла решение не возбуждать уголовное дело. Показания 1984 года оказались уничтожены полицейскими, рассказала женщина журналистам. Дело удалось сдвинуть с мертвой точки в 2019 году, спустя 35 лет после первого обращения в правоохранительные органы, — прокуратура согласилась пойти с делом в суд.

На процессе Хиггинс, по ее словам, впервые за много лет увидела своего отца. Ему был 71 год, рассказала женщина журналистам, и «он смотрел, уставившись на меня, такими злыми глазами…» В итоге коллегия присяжных признала Эпплярда виновным в 15 случаях сексуализированного насилия против дочери, включая случаи прямого изнасилования. Суд приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы. Хиггинс не успокоилась на этом и потребовала через суд извинений от полиции Западного Йоркшира. Полиция выплатила компенсацию в размере 15 000 фунтов стерлингов и публично признала, что «чрезвычайно серьезные и правдивые обвинения потребовали слишком много времени, чтобы преступник предстал перед судом».

Попытка добиться правды «поглотила всю жизнь», призналась женщина в разговоре с журналистами The Guardian. Сейчас 55-летняя Хиггинс живет в Западном Йоркшире с собакой и занимается бумажной работой, регулярно видится с двумя собственными взрослыми детьми.

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