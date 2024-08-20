В WhatsApp могут появиться никнеймы и блокировка незнакомых номеров

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит устанавливать в приложении никнеймы и скрывать свой номер. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что функция тестируется в бета-версии приложения WhatsApp для Android. При этом у контактов, которые уже имеют номер пользователя, он останется видимым. Скрыть номер можно будет только для новых собеседников.

Кроме того, в очередном обновлении мессенджера появится возможность установить PIN-код для защиты от неизвестных контактов. «Коммерсантъ» пишет, что это позволит заблокировать входящие сообщения от неизвестных абонентов.

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Код будет состоять из четырех цифр, а его использование будет опциональным. Введение функции подразумевает, что новые контакты должны будут ввести код перед отправкой сообщения. При этом старым контактам вводить PIN не требуется.

Разработчики WhatsApp считают, что новые функции помогут повысить уровень безопасности и конфиденциальности пользователей.

Ранее WhatsApp внедрил еще одну новую функцию, которая позволила добавлять контакты в папку «Избранное». Соответствующее обновление разработчики выпустили для iOS. Добавить в «Избранное» можно беседы с отдельными людьми и групповые чаты. Они отображаются на видном месте в основном меню мессенджера, что делает доступ к этим чатам более удобным.

Летом этого года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы могут замедлять работу мессенджера в России в рамках контртеррористических мероприятий. До этого появились сообщения о том, что в Дагестане наблюдался сбой в работе WhatsApp. Тогда агентство ТАСС писало, что это произошло по прямому указанию «профильных ведомств».

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