Кремль допустил замедление работы WhatsАpp в России спецслужбами

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о замедлении работы мессенджера WhatsApp в российских регионах, допустил, что это может делаться спецслужбами в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом.

«Нет, мне [о замедлении WhatsApp в регионах] неизвестно. Откуда информация, что мы здесь замедляем? Наверное, это какие-то меры, связанные с антитеррористической борьбой, но никакого замедления нет», — сказал он.

Как отмечает «Агентство», 7 июля о перебоях и медленной работе мессенджера стали сообщать пользователи WhatsApp из Дагестана. На следующий день государственное информационное агентство ТАСС, ссылаясь на неназванный источник, написало, что «профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях».

В свою очередь, представитель Роскомнадзора заявил РБК, что не может «к опубликованной информации в настоящее время ничего добавить».

12 июля сообщения о замедлении работы WhatsApp в Дагестане подтвердил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Технологические меры, такие как замедление, уже применяются к WhatsApp. И следующим шагом вполне может стать и блокировка. Пока такое решение не принято», — сказал он, уточнив, что замедление применяется, «когда регулятор видит в этом необходимость». В Дагестане, по его словам, оно «было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств».

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