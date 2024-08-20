СМИ назвали помогающих обходить санкции «таинственных посредников» России

Россия получает находящиеся под санкциями товары через «таинственных посредников», из-за чего растут темпы непрямой торговли. Запад не может полностью контролировать этот процесс, что ставит под сомнение эффективность вводимых против России санкций. Об этом пишет издание The Economist.

Сразу несколько стран «загадочным образом» увеличили объемы торговли как с Россией, так и с Европой после начала войны в Украине в 2022 году. Среди таких стран The Economist выделяет Казахстан, Армению, Азербайджан, Грузию, Турцию и еще четыре государства Центральной Азии. В 2023 году экспорт из Евросоюза в страны из этого списка увеличился на 46 миллиардов евро. Это на 50% больше, чем было до войны, в 2021 году.

Санкции из-за войны в Украине запрещают европейским производителям поставлять большую часть технологий в Россию. Однако эту нишу заняли предприятия из Казахстана, которые до 2022 года не могли всерьез соперничать с европейской технологической индустрией. Экспорт технологий из Казахстана в Россию вырос до 298 миллионов долларов в 2023 году. Для сравнения: в 2021 году этот показатель не превышал 40 миллионов долларов. В то же время Казахстан в разы увеличил импорт электроники из Европы: с 250 миллионов до 709 миллионов евро.

Кроме того, Казахстан и Армения наладили торговлю товарами, которые нельзя передавать России. Наиболее стремительный рост экспорта из ЕС в эти страны пришелся на химикаты, электронику и машиностроение — все эти группы товаров находятся под жесткими санкциями Евросоюза. По сравнению с 2021 годом в 2023 году Армения импортировала из ЕС в два раза больше химикатов, в пять раз больше IT-оборудования и в четыре раза больше электроники.

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Казахстан за это же время увеличил импорт из ЕС товаров для машиностроения: импорт удвоился в период с 2021 по 2022 год, а затем вырос еще на 23% в 2023 году и достиг 6,4 миллиарда евро. Эти данные отражают официальную торговлю и не учитывают товары, которые перевозятся через границы Армении и Казахстана контрабандистами.

Как пишет The Economist, грузы проходят через несколько посредников, прежде чем оказаться в России. Некоторые экспортеры в Турции и Центральной Азии могут точно не знать, откуда взялся товар, который позже отправляют в Россию. Тем не менее некоторые такие схемы уже раскрыты. Европейские производители поставляли запрещенное оборудование для российской компании «Остек» через Турцию и оборудование для «Ньютон-ИТМ» через Кыргызстан.

Помимо всего прочего, в третьих странах наблюдается производственный бум, который не может контролироваться Евросоюзом. Фирмы из стран-посредников могут закупать материалы и детали из Европы, что никак не нарушает санкции. Кроме того, санкции до сих пор не затронули поставки необработанного железа и необработанной стали. По словам чиновника турецкого МИД, детали для некоторых боеприпасов, которые производятся в Турции, могут выплавляться непосредственно в Европе. США же считают, что турецкие фирмы производят беспилотники и микроэлектронику для России.

Экономики Центральной Азии и стран Закавказья извлекают выгоды из войны и антироссийских санкций, заключает The Economist. Грузоперевозки растут в среднем на 20% каждый год. В отдельных странах, например в Армении, темпы роста экономики увеличились на 3% (с 5% в 2022 году до 8% в 2023 году). В то же высокопоставленные чиновники Казахстана уже прямо говорят, что не собираются «слепо» соблюдать санкции Запада против России, если это вредит их экономическим интересам.

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