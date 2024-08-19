VK попыталась импортозаместить ушедший из России сервис Miro

VK запустила новый сервис для работы над проектами «VK Доска», который позиционируется как замена ушедшему из России сервису Miro. Об этом пишет РБК. Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что полноценной заменой Miro «VK Доска» не является.

В разговоре с РБК представитель VK назвал «VK Доску» «бесплатным аналогом» Miro. По его словам, новый сервис компании можно использовать для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив. При этом в нем нет ограничений по количеству участников и создаваемых виртуальных досок. В ближайшем будущем VK обещает своим пользователям возможность перенести в «VK Доску» данные из других сервисов и вернуться к доработке своих виртуальных пространств.

Как рассказал руководитель проекта «VK Доска» Сергей Прокудин, его разработка началась в начале 2024 года. «Сейчас наша задача состоит в том, чтобы прислушиваться к обратной связи пользователей и вести с ними диалог о том, какие функциональности стоит добавлять в сервис для их удобства, в том числе о дополнительных опциях, которые в будущем могут быть монетизированы», — пояснил он. Сумму, вложенную в разработку «VK Доски», в компании не раскрывают, но источник РБК утверждает, что в этом году VK планирует потратить на этот сервис 150–200 миллионов рублей.

Сервис для совместной работы над проектами Miro был создан разработчиками из России и Беларуси. В августе они предупредили своих пользователей, что с 12 сентября Miro прекратит свою работу в России. Дело в том, что штаб-квартиры проекта находятся в США и Нидерландах, а с указанной даты американские власти запретили своим компаниям предоставлять клиентам из России проектные услуги и продавать IT-консультации.

Как заявил РБК руководитель отдела бизнес-процессов Napoleon IT Анастасия Федина, несмотря на то, что на рынке существует десяток сервисов с функционалом, схожим с Miro, с точки зрения качества исполнения он на данный момент не имеет аналогов.

«В Miro много нативно встроенных вещей, ускоряющих и упрощающих работу с сервисом. Это как сравнивать топовые интегрированные среды для разработчиков и блокнот. Оба позволяют делать одно и то же, но разница в удобстве использования колоссальная», — пояснила она.

После того как стало известно о прекращении работы Miro в России, о планах по созданию его аналога объявили сразу несколько крупных российских IT-компаний, в частности, «Яндекс» и холдинг Т1.

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