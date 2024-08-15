Основанный в России сервис Miro уходит из России

Платформа совместной удаленной работы над проектами Miro уходит из России и Беларуси. Команда сервиса разослала владельцам платных аккаунтов из этих стран письмо с предупреждением, что обслуживание прекращается с 12 сентября. Письмо появилось на блог-платформе «Хабр».

Созданный в 2011 году выходцами из Перми стартап сейчас имеет штаб-квартиры в США и Нидерландах, а поэтому, говорится в письме, должен следовать американским и европейским санкциям. Авторы письма уточнили, что определяют страну клиента по IP-адресу.

Согласно утвержденным в июне американским санкциям, с 12 сентября любому лицу в России запрещается предоставлять проектные услуги и продавать IT-консультации. Также запрещено поставлять облачные технологии и услуги айтиподдержки для управления предприятием, софт для проектирования и производства.

Пользовательница Miro по имени Ксения выложила ответ службы поддержки Miro, которая дала понять: клиенты из России и Беларуси смогут продолжать пользоваться сервисом, если зарегистрируют аккаунт в других странах. «Вы можете зарегистрировать учетную запись в стране, доступ к которой не запрещен, и периодически получать доступ к такой учетной записи в России или Беларуси», — сказано на опубликованном пользовательницей скрине.

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Miro прекратила продажи в России и Беларуси в марте 2022 года, объяснив «чувством опустошенности, вызванным войной в Украине». Тогда же был закрыт пермский филиал, а часть команды перебралась сначала в Ереван, а затем в Амстердам. Окончательно российское юрлицо, ООО «Мультивитамин», было ликвидировано в декабре 2022 года. Сервис изначально назывался RealTimeBoard и вышел на международный рынок в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса. В 2022 году, когда компания завершила последний инвестиционный раунд, бизнес Miro оценивался в 17,5 миллиардов долларов.

В России досками для совместной работы Miro активно пользовалась IT-компании, образовательные проекты, работники креативной индустрии и корпоративные команды, рассказала РБК старший юрист практики цифрового и IT-права адвокатского бюро «Лемчик, Крупский и Партнеры» Анастасия Солдатова. Уход компании из России, по мнению юриста, это «стратегический шаг, направленный на укрепление позиций компании на международном рынке». Miro могла бы продолжать обслуживать клиентов из России, ссылаясь на исключение из норм о санкциях, обратил внимание в разговоре с РБК эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Кирилл Ляхманов. Исключение, по его словам, позволяет предоставлять физическим и юридическим лицам «постоянный доступ к облачным, бесплатным, общедоступным веб-приложениям, таким как приложения для работы с электронной почтой, электронными таблицами и документами».

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