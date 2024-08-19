СМИ: кадыровец с товарищем ограбили салон сотовой связи под Курском

В поселке Глушково Курской области двое мужчин в форме ограбили салон сотовой связи. Видео с камер наблюдения вечером воскресенья выложил телеграм-канал «Типичный Курск». Журналисты «Агентства» опознали в одном из мародеров военнослужащего чеченского подразделения.

На видео мужчины проникают в помещение салона через разбитое окно, обчищают витрины и выносят коробки с товаром. Грабители по очереди пытаются выбить дверь в соседнее помещение, но у них ничего не выходит.

Поселок Глушково, райцентр одноименного района, расположен близко к границе с Украиной и находится вблизи зоны боев в Курской области. В этом районе на днях проходила эвакуация.

Вскоре после первой публикации видеозаписи мародерства находящийся в районе зоны боевых действий провоенный блогер Владимир Романов написал у себя в телеграм-канале, что «двух долбоебов» уже нашли, «и им пиздец».

Советник губернатора Курской области Роман Алехин чуть позже подтвердил: «эти двое мразей уже отвечают» за грабеж. Каждого, кто намекал на принадлежность мародеров к чеченскому подразделению «Ахмат», Алехин пригрозил «послать в Суджу вместо бойцов».

Журналисты «Агентства» нашли фотографии одного из двух грабителей, на которых боец стоит рядом с командиром 249-го отдельного специального моторизованного батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии Хусейном Межидовым. Фото, судя по баннеру на фоне и парадной форме нацгвардейцев, сделано, по словам журналистов, во время празднования 9 мая.

Издание выяснило, что подозреваемый в мародерстве сотрудник Росгвардии в соцсетях подписывается как Юсуф Абдулвадудов. На одной из его страниц журналисты нашли фото в футболке с надписью «Полк им. Ахмата Кадырова», а на другой — фото рядом с зарегистрированным на чеченское управление Росгвардии автомобилем «УАЗ». Пробить Абдулвадудова по базам данных и найти дополнительную информацию о человеке с такими именем и фамилией «Агентству» удалось.

Подразделения чеченской Росгвардии и спецназ «Ахмат» находились в Курской области во время начала вторжения Вооруженных сил Украины. Украинская сторона рассказывала о сдававшихся в плен кадыровцах. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов периодически сообщает об успешных действиях чеченских подразделений. Попытавшегося обвинить «Ахмат» в бездействии и назвать кадыровцев «тикток-войсками» блогера Владимира Романова неизвестные заставили публично извиниться.

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