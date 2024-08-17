Девочка во время прогулки по пляжу нашла следы динозавра

Десятилетняя Теган нашла на пляже в британском Уэльсе несколько больших отпечатков ног, похожих на ступни ящера. В Национальном музее Уэльса заявили, что это следы ног динозавра, сообщила Би-би-си.

Школьница заметила отпечатки лап камелоции — рептилии, жившей более 200 миллионов лет назад, уточнили специалисты музея. Это травоядный ящер-зауропод позднего Триасового периода. Пять огромных следов на пляже находятся на расстоянии от полуметра до 75 см, что соответствует трехметровому росту камелоции, объяснила эксперт-палеонтолог музея Синди Хауэллс.

«У нас есть не просто случайные дыры в земле, а левая нога, правая нога, затем снова левая и снова правая… Между ними постоянно выдерживается расстояние», — объяснила палеонтолог.

Монстр прошел сотни миллионов лет назад по южному берегу Уэльса неподалеку от места, где в своем детстве жила мама Теган, Клэр, — на участке побережья между городами Кардифф и Барри.

«Это было так здорово и захватывающе», — сообщила Теган журналистам о своей находке. «Мы увидели большие дыры, которым нам напомнили следы динозавров, мама сделала несколько фотографий и отправила в музей», — рассказала школьница.

Следы сохранились, отпечатавшись в красном алевролите — рыхлой мелкоообломочной осадочной породе. Она образуется из суглинков и способна цементироваться, долго сохраняя форму.

На том же пляже между Кардиффом и Барри в 2014 году ученые обнаружили полный скелет динозавра возрастом 201 миллион лет. Это был хищный дракораптор, родственник тиранозавра. В 2021-м рядом, в бухте Бендрикс, четырехлетняя девочка по имени Лили нашла хорошо сохранившийся след динозавра. «Это удивительные находки, ведь до недавнего времени в Уэльсе было так мало следов динозавров», — сказала журналистам палеонтолог Национального музея.

Ассоциация геологов Южного Уэльса, вице-президентом которой является Хауэллс, считает, что эти места сейчас «лучшее место Британии для поиска следов динозавров». Геологическая история Уэльса насчитывает 700 миллионов лет. Во времена, когда жила камелоция, чьи следы нашла Теган, здесь была подверженная внезапным наводнениям из-за расположенного в сотне километров моря жаркая пустыня, рассказала палеонтолог.

Ассоциация геологов дала читателям Би-би-си совет о том, как надо искать следы динозавров. «Лучше всего идти по берегу сразу после прилива и высматривать небольшие лужи воды, причем делать это, когда солнце низко в небе и более длинные тени способны сделать следы более рельефными», — объяснила палеонтолог.

Летом 2023 года в Кузбассе российские ученые нашли фрагменты скелета динозавра. Ученые зоологического института РАН Санкт-Петербургского государственного университета объявили эту находку новым видом хищных ящеров Юрского периода.

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