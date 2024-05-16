В Кузбассе нашли новый вид динозавров 

Ученые зоологического института РАН Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили новый вид хищных динозавров рядом с деревней Шестаково в Кузбассе, рассказала заместитель министра культуры и национальной политики региона Елена Паксина.

Новый вид динозавров — Kiyacursor longipes или кийский длинноногий бегун — назван так из-за особенностей анатомического строения задних конечностей. По словам Плаксиной, у этого вида очень длинные ноги. А род относится к ноазавридам — это небольшие и быстробегающие цератозавры.

«Это новый род и вид динозавра. Его ближайшие родственники из Юрского периода», — отметила Паксина.

Остатки скелета динозавра, по ее словам, нашли летом 2023 года, а 15 мая этого года в журнале «Труды Королевского общества» была опубликована статья «Последний цератозавр Азии: новый ноазаврид из раннемелового Великого сибирского рефугиума».

«Мы описали новый род и вид динозавра на основании фрагмента скелета одного животного, включающего шейные позвонки, плечевую кость и элемент пояса передней конечности, а также кости задней конечности в анатомическом сочленении. Обнаружен этот фрагментарный скелет на берегу реки Кия, в местонахождении Шестаково, которое датируется ранним меловым периодом», — рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.

Найденные кости ученые извлекли из куска породы. Как показал анализ костной ткани, скелет принадлежал молодому, еще растущему животному.

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