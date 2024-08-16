За год в России резко подорожали арбузы. В среднем цена на ягоду подскочила на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «Контур. Маркет».

Аналитики сравнили данные за июль-август в 2023 и 2024 годах и проанализировали более 200 тысяч чеков. Они пришли к выводу, что средняя цена за килограмм арбуза в прошлом году составляла 57 рублей, в то время как в текущем году она подскочила до 68 рублей. При этом число проданных арбузов увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом.

В «Контур. Маркете» также проанализировали динамику изменения цен на дыни. Этот плод подорожал лишь на 3% год к году. Килограмм дыни в среднем стоил 93 рубля в 2023 году, в 2024 году цена поднялась на три рубля. Тем не менее аналитики отмечают резкое падение спроса на дыни: их стали покупать на 12% меньше.

«Коммерсантъ» узнал, что производители продуктов начали массово поднимать закупочные цены в августе 2024 года. Они пошли на такой шаг из-за высокой инфляции, расходов на логистику и повышения цен на упаковку и сырье. В целом разные производители продуктов питания хотят увеличить стоимость своего ассортимента на 5-40%. Цены увеличатся не только на арбузы и дыни, но и на кондитерские изделия, предупреждает газета.

Как пишет газета, производители уже уведомили ритейлеров о повышении цен в августе-сентябре. Например, подобные предупреждения уже направили производители кондитерских изделий Mars и Ritter Sport, производители пива «Балтика» и поставщики хлеба «Каравай». Повышение цен коснется и молочной продукции, предупредили производители продуктов «Вимм-Билль-Данн», Viola и «Экомилк». В торговых сетях считают такой рост цен нетипичным.

Аналитики «Руспродсоюза» подсчитали минимальную стоимость продуктовой корзины в России. С начала 2024 года она выросла более чем на 10% и составила в среднем 6 656,5 рубля. Это означает, что в стране подорожали основные продукты. Судя по данным Росстата за июль 2024 года, продовольственные товары в России подорожали на 9,67% год к году.

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