Сладости в России подорожают

Закупочные цены на кондитерские изделия в России вырастут в августе-сентябре 2024 года на 5-40%. Об этом их производители уведомили ритейлеров в письмах, которые оказались в распоряжении газеты «Коммерсантъ».

По ее данным, подобные обращения направили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Председатель президиума организации АКОРТ, которая объединяет крупные розничные сети, Игорь Караваев рассказал изданию, что теперь ритейлеры заняты проверкой обоснованности такого повышения цен. «Некоторые продукты, например, хлебобулочные или шоколадные изделия, дорожают в этом году уже не в первый раз», — отметил он.

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В свою очередь, зампред объединяющей производителей и поставщиков продуктов питания ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил необходимость повышения цен объективными рыночными факторами такими, как рост себестоимости, удорожание сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических ресурсов. Другие участники рынка ритейла сказали изданию, что повышение цен также обусловлено высокой ключевой ставкой Центробанка, которая привела к удорожанию заемных средств.

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При этом некоторые собеседники газеты отметили, что повышение закупочных цен для ритейлеров не обязательно означает рост цен для конечного потребителя. Так, партнер компании One Story Ольга Сумишевская пояснила, что ритейлеры крайне редко идут на зеркальное повышение цен вслед за поставщиками. По ее словам, подобные действия в условиях высокой конкуренции на рынке розничной торговли могут привести к снижению продаж».

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