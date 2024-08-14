Названа минимальная стоимость продуктовой корзины в России

Минимальная стоимость продуктовой корзины в России выросла более чем на 10% с начала 2024 года. Это означает, что в России подорожали основные продукты. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека выросла на 10,6% и составила 6 656,5 рубля. Это средний показатель по стране, который варьируется от города к городу. Наборы питания стоят дороже в крупных городах. Например, в Москве продуктовая корзина обходится минимум в 7 976,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 7 677,2 рубля. В Московской и Ленинградской областях продукты стоят чуть дешевле: 7 318,4 рубля и 7 638 рубля соответственно.

Дороже всего закупаться продуктам на Чукотке (15 241,7 рубля) и в Магаданской области (11 075,6 рубля), подсчитали в «Руспродсоюзе». Дешевле всего продукты стоят в Мордовии (5 244,1 рубля) и Липецкой области (5 466,9 рубля). Продукты чуть подороже можно найти в Омской области, где набор питания оценили в 5 598,8 рубля. Также аналитики из «Руспродсоюза» привели данные по Татарстану, где стоимость месячной продуктовой корзины составила 5 699,6 рублей.

Судя по данным Росстата за июль 2024 года, продовольственные товары в России подорожали на 9,67% год к году. К 5 августа потребительские цены увеличилась почти на 5%, если считать с начала 2024 года.

«Руспродсоюз» приводил данные по минимальной стоимости продуктовой корзины в России и в прошлом году. Тогда аналитики тоже замечали рост цен на продукты. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека в России в ноябре 2023 составила 5 803,4 рубля. То есть, стоимость выросла на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Осенью в России можно ожидать подорожание водки из-за повышения цен на спирт. Крупнейший производитель спирта «Росспиртпром» предупредил производителей водки о повышении цен на свою продукцию почти на 9% с 1 сентября. Помимо этого, в России дорожают соки и нектары, поэтому покупатели стали отдавать предпочтение морсу, киселю и компоту. Продажи этих напитков в июне 2024 года выросли на 26% по сравнению с июнем 2023 года.

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