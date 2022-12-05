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Тесты

Гарбуз, dynia и tikvica не те, чем кажутся

Безумный тест по названиям фруктов и овощей в славянских языках

05.12.2022

Родственные славянские языки учить легко: кажется, что часть слов ты уже знаешь или по крайней мере они выглядят знакомо. Правда, нередко из-за этого возникают и сложности, ведь не всегда похожие слова в родственных языках означают одно и то же. Разбираемся на фруктах и овощах в новом тесте «Холода».

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Что поляки назвали бы «dynia»?
Окей. А что поляки назвали бы «arbuz»?
Украинец сказал бы «гарбуз», если бы увидел…
А у белорусов «гарбуз» что значит?
Хорваты бы сказали «dinja», а мы…
В словацком есть слово «tekvica». Что же это значит?
У сербов тоже есть «tikvica». Переведете?
А что такое «tykev» по-чешски?
Ваш результат из 8

На создание этого теста нас вдохновил твит Давида Френкеля.

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Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Bonnie Kittle / Unsplash; Reba Spike / Unsplash
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