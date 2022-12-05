Родственные славянские языки учить легко: кажется, что часть слов ты уже знаешь или по крайней мере они выглядят знакомо. Правда, нередко из-за этого возникают и сложности, ведь не всегда похожие слова в родственных языках означают одно и то же. Разбираемся на фруктах и овощах в новом тесте «Холода».

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Что поляки назвали бы «dynia»? Дыню бы и назвали. Наши языки все же родственные Тыкву. Знаю я эти шуточки У них это слово вообще не связано с фруктами и овощами Назад Дальше Окей. А что поляки назвали бы «arbuz»? Арбуз и есть арбуз Логика понятна. Значит, правильный ответ — дыня Эм-м… Кабачок? Назад Дальше Украинец сказал бы «гарбуз», если бы увидел… Арбуз. Вы и в этот раз придумали такую же ловушку Дыню. У них там все наоборот Тыкву. Вы меня не проведете Назад Дальше А у белорусов «гарбуз» что значит? Вот у белорусов это точно арбуз «Сплюснутый» кабачок. Они редко встречаются, но все же Тыкву. Я теперь всегда буду жать на «тыкву» Назад Дальше Хорваты бы сказали «dinja», а мы… Тоже дыня. Если не дыня, я уже не знаю! Арбуз! В этом прикол, да? ТЫКВА!! Назад Дальше В словацком есть слово «tekvica». Что же это значит? Мое самое смелое предположение — баклажан Дыня-торпеда Ну здесь уже точно тыква. Все очевидно Назад Дальше У сербов тоже есть «tikvica». Переведете? Это кабачок! Я уже ничего не понимаю. Арбуз? Вы издеваетесь? Это тоже тыква Назад Дальше А что такое «tykev» по-чешски? Надеюсь, кабачок, как и у сербов Сердцем чую — дыня Ставлю на тыкву. Сейчас это точно она! Назад Посмотреть результат Ваш результат из 8

На создание этого теста нас вдохновил твит Давида Френкеля.

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