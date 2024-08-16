Эксперты рассказали о дальнейших действиях ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины будут пытаться сохранить контроль над захваченными территориями в Курской области. О дальнейших действиях украинских военных в России пишет агентство Reuters со ссылками на военных экспертов.

Украинский военный аналитик Сергей Згурец предположил, что Украина будет стремиться контролировать полосу российской территории шириной около 20 километров. Под своим контролем ВСУ хотят оставить земли между городами Рыльск, Коренево и Суджа. Кроме того, украинские военные хотят контролировать границу.

Згурец считает, что эти районы могут защищать и небольшие отряды с помощью дальнобойных артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны. По словам аналитика, эту линию несложно оборонять. В этом районе мало дорог и много рек. Снабжение войск можно осуществлять через Сумскую область Украины, граничащую с Курской областью.

В то же время Згурец сомневается, что ВСУ будут идти до Курска. Продвижение до столицы российской области может подвергнуть украинских военных атакам с флангов.

Польский военный аналитик Конрад Музыка считает иначе. Он предположил, что попытка удержать российскую территорию обернется большими потерями для ВСУ. Эксперт напомнил, что украинские войска испытывают нехватку личного состава вот уже несколько месяцев. Вторжение в Курскую область он назвал «крупной авантюрой», которая окупилась лишь в краткосрочной перспективе.

«Но вскоре может наступить момент, когда издержки, связанные с атакой в ​​Курской области, перевесят выгоды, особенно с учетом устойчивых темпов российского наступления в Донецкой области», — предупреждает Музыка.

Аналитик Паси Паройнен из Black Bird Group подтверждает, что у России достаточно резервов для обороны Курской области. Для этого не придется отводиться войска с самых активных участков фронта на Донбассе. Тем не менее, говорит Паройнен, до сих пор российская армия полагалась на военных части из-под Курска, чтобы оттеснить украинские войска.

Американские чиновники ранее сообщили газете The Washington Post, что Россия начала выводить часть своих войск с территории Украины, однако они не предоставили никаких более точных данных. Результаты на земле показывают лишь ослабление ВСУ в зоне «СВО»: украинские военные уже сообщают о самых тяжелых за несколько недель боях на под Покровском. Под угрозой находится и украинский город Торецк.

Источник издания The Economist в Генштабе Украины считает частичный отвод войск в приграничье самым оптимальным вариантом развития событий. В пользу этой позиции говорит и работа ВСУ на российской территории. Украинская армия постепенно налаживают логистику в приграничных районах России: инженерные войска, топливо, полевые госпитали, продовольственные и ремонтные базы уже перемещены на несколько километров вглубь российской территории.

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