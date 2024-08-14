Генерал перечислил вероятные сценарии наступления Украины на Россию

Вооруженные силы Украины могут рассмотреть три варианта дальнейших действий после вторжения в Курскую область России. Возможные сценарии в интервью для издания The Economist перечислил отставной австралийский генерал Мик Райан.

Первый вариант развития событий Райан называет «максималистским подходом». При таком сценарии ВСУ должны будут удержать уже захваченные российские территории или даже попытаться пройти вглубь. Это поможет вынудить российские войска отвлечься с территорий Украины, которые должны будут перегруппироваться. Также захваченные российские территории могут стать «разменной монетой» в будущих мирных переговорах.

Такой вариант событий крайне рискован для Украины: ВСУ будет сложно выводить из строя российскую технику с помощью средств радиоэлектронный борьбы, а Россия лишь нарастит интенсивность авиаударов. В итоге украинской армии придется привлекать военных с линии фронта и оставлять собственную территорию без защиты.

Второй вариант подразумевает отступление ВСУ к границе с сохранением живой силы и техники. При таком сценарии в следующем году ВСУ снова попытаются вернуть украинскую территорию, говорит Райан.

Третий вариант, который предлагает австралийский генерал, — частичный отвод войск на более защищенные позиции у украинской границы. Это потребует меньшего количества личного состава, и так военные смогут обеспечить артиллерийскую поддержку и логистику. Кроме того, Украина получит базу для дальнейших атак.

Источник в Генштабе Украины считает частичный отвод войск наиболее вероятным вариантом развития событий. ВСУ постепенно налаживают логистику в приграничных районах России: инженерные войска, топливо, полевые госпитали, продовольственные и ремонтные базы уже перемещены на несколько километров вглубь российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский уже допустил создание военных комендатур в Курской области.

Военный аналитик Rochan Consulting Конрад Музыка предупредил, что Украина может понести огромные потери при контрнаступлении российской армии. Пока что Россия не собрала для этого нужного количества военных, считает эксперт. Однако уже есть результаты на украинской земле: ВСУ постепенно покидают позиции в селе Гродовка на Покровском направлении.

Тем временем американские чиновники сообщают, что российская армия начала выводить часть своих войск с территории Украины. Точное количество военных, которые уходят с мест дислоцирования в зоне «СВО», не уточняется. Пока что это первое доказательство того, что украинское вторжение в Курскую область вынудило Россию менять расстановку сил в зоне военных действий, утверждает The Washington Post.

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