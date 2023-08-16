Украина будет менять пленных российских военных на политзаключенных, осужденных за антивоенные взгляды

Украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военным сохранить жизнь, сдавшись в плен, объявил о намерении организовать обмены пленных российских военных на политзаключенных, осужденных в России за антивоенные взгляды. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале проекта.

«Почти 20 тысяч граждан РФ подверглись задержаниям, минимум 636 человек стали фигурантами “антивоенных” уголовных дел с начала вторжения России в Украину. Многие из них получили страшные сроки по 7-12 лет тюрьмы за репосты антивоенных картинок в соцсетях», — говорится в нем.

Родственникам тех, кто попал под «репрессивный каток путинского режима за антивоенную позицию или поддержку Украины», предлагают писать на почту проекта.

Проект обещает юридическое сопровождение и посильную помощь в освобождении россиян, оказавшихся в заключении из-за антивоенных взглядов. «Мы будем инициировать передачу таких людей в Украину (через обмен или другими способами) с возможностью обеспечения политического убежища в Украине и в странах Европейского союза», — говорится в сообщении.

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