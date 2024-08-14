В Минобороны рассказали о планах ВСУ по захвату Курской АЭС

Заместитель начальника военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире государственного канала рассказал, что, по его данным, украинские военные 11 августа должны были захватить Курскую АЭС в Курчатове и предъявить России ультиматум.

«Задачу вы не выполнили, а вот весь ресурс, который у вас еще более менее был на ходу, забросили в топку, откуда они уже не вылезут. Большая часть техники уже уничтожена, из того, что было брошено на наше направление — на курское», — сказал Алаудинов. При этом он не пояснил, откуда у него эта информация, отметив лишь, что она «подтверждена».

По данным Алаудинова, ультиматум заключался бы в том, чтобы российские военные «откуда-то ушли или еще что-то сделали».

Кроме того, командир «Ахмата» утверждает, что украинским военным не удалось захватить Суджу и город они якобы не контролируют. В понедельник сообщалось, что ВСУ находились в центре города.

Позже Алаудинов опубликовал еще одно видео, в котором оценил группировку ВСУ, вторгшуюся в Курскую область, в 11 тысяч человек.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. По данным российских властей, за это время ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные контролирует 74 населенных пункта в регионе и добавил, что , сотни российских военных взяты в плен. На этом фоне, как пишет газета The Washington Post, Россия начала выводить часть своих войск с территории Украины.

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