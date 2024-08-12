Украинские военные могут контролировать Суджу в Курской области

Телеграм-канал Bravo Team опубликовал два видео, записанных украинскими военными из отряда специального назначения, которые, как они утверждают, находятся в центре города Суджа в Курской области.

«Суджа под контролем ВСУ, слава всем бригадам и батальонам которые принимали в этом участие!» — говорится в подписи к одному из видео. «Важные истории» смогли установить, что за спиной у украинского военного, записавшего ролик, находится магазин «Галерея окон». Он действительно расположен в центре Суджи в полукилометре от городской администрации.

Ранее «Агентство» предположило, что украинские военные могут контролировать Суджу, ссылаясь на видео с бронетехникой ВСУ, которую заметили на востоке города. Издание пишет, что на видео военнослужащие ВСУ проезжают мимо брошенных гражданских машин и мемориала с самолетом МиГ-29.

В то же время «Агентство» отметило, что дата и время съемки неизвестны. Военный аналитик Ян Матвеев утверждает, что ролик был записан не ранее утра 7 августа. Матвеев сделал такой вывод, исходя из сравнения обстановки в городе, в том числе количества и состояния подбитых машин и обломков на дороге, с тем, как выглядели улицы на видео с эвакуацией местных жителей. Оно было опубликовано 8 августа, а снято, вероятно, днем ранее.

Наступление в Курской области ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский и советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мы видим, как на самом деле движется Россия во времена Путина: 24 года назад произошла катастрофа “Курска” — символическое начало его правления, а теперь мы видим, чем все закончилось. И это тоже Курск. Катастрофа его войны», — заявил Зеленский.

Андрющенко в своем телеграм-канале отметил, что в Судже «вокруг все целое». Он сравнил город с Мариуполем, Бучей, Гостомелем, Бахмутом и Авдеевкой.

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