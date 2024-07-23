Вернувшийся с войны мужчина избил двух женщин и обещал «добить насмерть»

Мужчина избил двух женщин возле кафе в городе Артеме Приморского края, сообщило издание «Владивосток1.ru». Одна пострадавшая потеряла сознание, вторую нападавший пообещал «добить насмерть», крича, что ему ничего не будет, «ведь он ветеран СВО».

Драка случилась вечером у кафе «Циндао» и попала на видеокамеры заведения. Девушка по имени Ирина с двумя подругами заметили, как неизвестный мужчина с костылем ударил по лицу и голове женщину — так сильно, по словам подруг, что та потеряла сознание.

Подруги рискнули подойти ближе, но сопровождавшая мужчину компания начала возмущаться и требовать не снимать происходящее на телефон. Мужчина с костылем крикнул Ирине, что она — «животное». Та ответила: «Животное ты увидишь в зеркале». Мужчина начал бить девушку костылем и руками по спине, животу, голове. «Я тебя сейчас добью насмерть», — говорил при этом он, согласно рассказу Ирины изданию «Владивосток1.ru».

На видео с камер можно разглядеть, как подруги какое-то время продолжали препираться с кампанией этого мужчины, и дело снова доходило до рукоприкладства.

Прибывшим сотрудникам Росгвардии мужчина с тростью показал корочку и кричал, что ему ничего не будет, ведь он «ветеран СВО», рассказала Ирина. Уже при росгвардейцах мужчина пообещал: «Сейчас сотрудники полиции уедут, разобью тебе ебало, нахуй!»

Росгвардейцы доставили нападавшего в отделение. У Ирины зафиксировали следы побоев на спине, ногах и голове, она написала заявление в полицию.

Позже она попросила у администрации «Циндао» записи камер: «Побоялась, что по каким-нибудь причинам видео может исчезнуть». Затем девушка обратилась в местные медиа, пытаясь придать инцидент огласке. Полицейские с ней связались только после того, как история разошлась в соцсетях, сообщила Ирина.

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Дочь первой избитой женщины Ангелина рассказала изданию Astra, что у ее матери сломан нос, много гематом на теле, и опухла зона вокруг глаз. Мать, по словам девушки, «просто разговаривала на улице с другим человеком, а подозреваемый подумал, что речь в разговоре про него, и напал».

В полиции нападавший показал удостоверение участника боевых действий и написал на Ирину встречное заявление. В заявлении, по словам Ирины, фигурировали порванная футболка, цепочка и сломанный костыль.

Издание Astra сообщило, что нападавший служил в 155-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, и где он сейчас находится, неизвестно.

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