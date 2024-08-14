В Турции с туристов начнут собирать отпечатки пальцев

У всех въезжающих в Турцию людей на границе будет снимать отпечатки пальцев, сообщил Министр внутренних дел республики Али Ерликая, отвечая на вопросы газеты Sabah о судьбе беженцев из Сирии. Чиновник заявил, что приезд трех миллионов жителей Сирии в Турцию заставил власти пойти на ужесточение правил въезда для всех иностранцев.

По словам Али Ерликая, власти Турции намерены ввести систему миграционного контроля со сбором биометрии, аналогичную той, что существует в США и Великобритании. Министр не уточнил, когда пограничники начнут проводить обязательную дактилоскопию.

Сейчас в Турции зарегистрированы 4,437 миллиона иностранцев, из них 3,1 миллиона — сирийцы, заявил чиновник. 1,1 миллиона иностранцев имеют вид на жительство, а 224 тысячи находятся под международной защитой, уточнил министр.

Безвизовый режим открыт у Турции с 95 странами. Однако МВД недовольно людьми, которые приехали как туристы и через некоторое время запросили вид на жительство. «Наша политика такова: вы уходите с тем же намерением, с которым пришли! Если приехали как турист, вы не можете сказать: „Я хочу быть пастухом“», — заявил Ерликая. Желающему оформить ВНЖ придется получить у местных властей разрешение на работу и только потом обращаться в МВД, объяснил министр.

Ежегодные расходы на одного нелегально проживающего в стране иностранца глава МВД оценил в 1000 евро. «Благодаря всем новым мерам мы сэкономили полмиллиарда евро», — заявил чиновник.

Российским гражданам разрешено находиться на территории Турции без визы 90 дней в течение года. За прошлый год россияне совершили в эту страну 6,31 миллионов поездок, то есть на 20% больше, чем в 2022 году, свидетельствует статистика ФСБ. Согласно этой статистике, Турция является самым популярным у граждан России направлением среди стран дальнего зарубежья.

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