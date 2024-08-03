Россияне стали чаще ездить за границу

Граждане России в январе — июне выезжали за границу на 9% чаще, чем в первом полугодии 2023-го, проанализировало статистику ФСБ издание РБК. За первые шесть месяцев 2024 года россияне совершили 12,6 млн поездок за рубеж. Чаще всего, следует из статистики, они посещали ближнее зарубежье.

Самой популярной из стран на территории бывшего СССР в первом полугодии была непризнанная Абхазия. Через границу с этой частью Грузии выехало 2,2 млн россиян. Следующими по популярности стали Казахстан, Армения и остальная часть Грузии.

Наиболее востребованными из стран дальнего зарубежья, согласно данным ФСБ, были Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. В Турцию за шесть месяцев 2024 года отправились 2,5 млн граждан России.

Китай оказался страной, выезд в которую, по сравнению с прошлым годом, увеличился заметнее всего. Россияне пересекали границу своей страны с КНР в январе — июне в 14 раз чаще, чем за первое полугодие 2023-го, — 405,3 тысяч раз. Это на 3,5% больше, чем в первом полугодии рекордного для российских туристов в Китае 2019 года (391,4 тысячи выезда).

ФСБ собирает статистику с помощью пограничной службы, фиксирующей количество пересечений государственной границы российскими и иностранными гражданами. Если один и тот же человек выезжал за пределы своей страны несколько раз, то в статистике ФСБ он фигурирует столько раз, сколько пересекал госграницу в одном направлении.

Число визитов иностранцев в Россию в январе — июне увеличилось на 11,5% по сравнению с первым полугодием 2023-го, до 7,9 миллионов раз.

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В 2023 году самыми востребованными у россиян направлениями также были Абхазия и Турция.

С начала войны из России уехали и не вернулись около 650 тысяч граждан страны, сообщало издание The Bell, собравшее информацию у миграционных ведомств 70 стран мира. Самым популярным для эмиграции направлением стала Армения, куда с февраля 2022 года выехали около 110 тысяч россиян.

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