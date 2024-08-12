Украинские военные назвали цель наступления на территории России

Украинские военные рассказали, что не встретили практически никакого сопротивления в начале своего наступления на Курскую область России. Они признались, что хотят добраться до самого Курска. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на рассказы украинских солдат, участвовавших в боевых действиях.

Издание приводит рассказ Владимира — солдата 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Именно эта бригада стала первым иностранным подразделением, которое зашло на территорию России со времен Второй мировой войны. Это случилось 6 августа в час дня, сообщил Владимир. Изначально бригада дислоцировалась в Сумской области Украины, куда ее доставили с харьковского направления.

Украинский военнослужащий рассказывает, что его подразделение не встретило никакого сопротивление на границе. Украинские солдаты прорвались на территорию Курской области на восьмиколесной американской боевой машине Stryker. Вскоре они все же доехали до российских солдат, которые «сидели в лесу и пили кофе за столиком». Stryker врезался прямо в этот стол, рассказал украинский военный.

«Мы убили многих из них [российских военных] в первый же день. Потому что они были безоружны и не ожидали нас», — утверждает солдат ВСУ.

FT пишет, что ВСУ пробираются вперед по 5-10 километров в день. Наступление украинской армии осложняет российская авиация и беспилотники. В частности, российские самолеты запускали планирующие бомбы по живой силе ВСУ и уничтожили как часть украинских войск, так и «ценное западное вооружение».

ВСУ будут продолжать двигаться к Курску, говорит Владимир. По данным издания в операции задействовано не менее шести бригад ВСУ. Некоторых солдат перевели к границе из «горячих точек» на востоке Украины: из Часова Яра, села Нью-Йорк и Торецка. Военный по имени Денис предполагает, что из-за отвода украинских сил ВСУ могут потерять контроль над этими территориями «хоть завтра».

Денис заявил, что главная цель ВСУ — захват российской земли. В свою очередь бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк предполагал, что у Киева все же не было планов по оккупации российских территорий.

«Мы можем сражаться здесь и захватить их территорию. А затем могут начаться переговоры, и у нас будет часть их земли, чтобы обменять ее на наши территории», — объяснил Денис.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в регионе. За время вторжения погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения. Путин тоже считает, что атакой на российские регионы Киев пытается улучшить свои позиции на переговорах, которые, по его словам, не состоятся.

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