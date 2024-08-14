Российские военные начали окапываться возле Курска и Курской АЭС

Российская армия начала возводить в Курской области фортификационные укрепления возле Льгова, расположенного в 50 километрах от границы с Украиной, и Курска, находящегося еще дальше от нее. Новые траншеи автор аккаунта OSINTtechnical в соцсети X обнаружил на свежих спутниковых снимках.

Так, новые окопы появились в полутора километрах к югу от Льгова возле трассы Льгов-Суджа, вдоль железной дороги у деревни Викторовка в четырех километрах к юго-западу от Льгова, а также на перекрестке дорог Селиховы Доры-Иванино и Дьяконово-Суджа и у деревни Дружная, расположенной в 25 километрах к востоку от Льгова.

Самые дальние от границы с Украиной новые российские укрепления появились в 75 километрах от нее рядом с Курском.

В свою очередь, журналисты Би-би-си нашли на спутниковых снимках свидетельства строительства новой сети траншей в восьми километрах от Курской АЭС, расположенной в городе Курчатов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вошедшие на территорию Курской области подразделения ВСУ заняли там 74 населенных пункта. В свою очередь, российские власти Курской области 12 августа утверждали, что украинские военные контролируют только 28 населенных пунктов на территории региона.

В то же время аналитики американского Института изучения войны смогли по данным из открытых источников подтвердить нахождение бойцов ВСУ в 41 населенном пункте Курской области.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.