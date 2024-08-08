Украинские военные опубликовали кадры штурма курского погранперехода и пленение его защитников

Украинские военные из 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов опубликовали видео с, как утверждается, кадрами обстрела и штурма российского пограничного перехода «Суджа», а также кадрами с захваченными там в плен пограничниками.

В титрах утверждается, что всего в плен сдались около 50 российских солдат. Кадры штурма погранперехода и пленения россиян чередуются с фрагментами видео и аудиодорожкой доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова Владимиру Путину от 7 августа, в котором он сообщает об успешном отражении украинской атаки в Курской области.

Ранее часть этих кадров с, как утверждается, захваченными в плен россиянами опубликовал ряд российских провоенных телеграм-каналов, в частности, эксперт провластного Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. О захвате ВСУ погранперехода «Суджа» ранее также писали провоенные российские телеграм-каналы «Два майора» и «Архангел спецназа Z».

Первые фото и видео с пленными россиянами, в том числе срочниками, появились вскоре после заявления ФСБ, которая утром 6 августа сообщала, что пограничники «совместно с приданными подразделениями ВС России» приняли меры «по отражению вооруженной агрессии». Вечером того же дня Минобороны России объявило, что «остатки диверсионной группы» ВСУ понесли большие потери и отступили назад в Украину. В то же время «военкоры» сообщали о продолжающихся ожесточенных боях.

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На следующий день, 7 августа, стало известно, что украинские военные ведут бои в черте двух райцентров Курской области, расположенных в 40 километрах друг от друга — Судже и Кореневе. Об этом сообщал целый ряд российских провоенных телеграм-каналов, в том числе «военкор» Юрий Котенок и близки к Минобороны «Рыбарь».

В тот же день глава Генштаба Валерий Герасимов выступил перед Путиным с докладом, кадры которого украинские военные использовали в новом видео. В нем он утверждал, что «продвижение противника на Курском направлении остановлено».

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К утру 8 августа появились сообщения, что ВСУ ввели в Курскую область силы четырех бригад и контролируют около 350 квадратных километров российской территории. К середине дня площадь зоны боевых действий превысила 400 квадратных километров. «Рыбарь» писал о «непозволительных потерях» российских сил: «Одномоментное количество сопоставимо с войнами прошлого столетия». Он также опубликовал карту, судя по которой, ВСУ продвинулись в сторону Курска. В свою очередь, Минобороны России снова заявило, что «продвижения противника не допущено», а попытки ВСУ прорваться дальше «пресекаются».

Советник офиса президента Украины на правах анонимности сообщил The Washington Post, что ВСУ контролируют газоизмерительную станцию «Суджа». Через эту станцию российский газ транспортируется в Европу. Об этом же ранее сообщали российские телеграм-каналы.

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