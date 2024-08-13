Половина соискателей работы генерирует резюме с помощью ИИ

Около половины всех соискателей используют инструменты искусственного интеллекта для подачи заявок на вакансии, массово рассылая некачественные заявки, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на работодателей и рекрутеров.

Широкое распространение мобильных приложений на базе ИИ привело к росту числа кандидатов на вакансию более чем в два раза, заявила изданию исполнительный директор онлайн-платформы для подбора персонала Applied Кьяти Сундарам. Самыми популярными являются чат-боты ChatGPT и Gemini. Кандидаты просто копируют и вставляют в чат вопросы из формы заявки, а затем добавляют в форму предложенные нейросетью ответы, рассказала Сундарам. Рост числа откликов низкого качества привел к тому, что поток отзывов соискателей, уточнила представитель Applied, все труднее анализировать.

Опрос двух с половиной тысяч британских сотрудников международного HR-стартапа Beamery показал, что 46% соискателей используют для поиска вакансий и подачи заявок генеративный искусственный интеллект. Похожий опрос пяти тысяч соискателей на платформе Canva выявил 45% использовавших ИИ для составления или улучшения резюме.

Крупные работодатели «совершенно нетерпимо» относятся к использованию нейросетей сотрудниками и кандидатами на должность, следует из статьи FT. Бухгалтеры компаний «большой четверки» — Deloitte, EY, PwC и KPMG — напрямую предостерегают и своих работников, и соискателей от использования ИИ, говорят собеседники газеты.

Британские HR-специалисты учатся распознавать резюме и отклики, в создании которых участвовали нейросети, рассказала региональный управляющий директор британской компании по подбору персонала Harvey Nash Энди Хейес. Главным признаком, по ее словам, является неуклюжий однообразный язык.

«Резюме должны отражать личность кандидата, его увлечения, его историю, а этого ИИ просто не умеет делать», — добавила исполнительный директор консалтинговой компании CityCV Виктория Маклин.

Появились и молодые кандидаты, которые настолько хорошо умеют пользоваться ИИ, что распознать его не получается , признался основатель консалтинговой компании Neurosight Джейми Беттс. Neurosight провела опрос среди полутора тысяч ищущих работу студентов и обнаружила, что 57% респондентов использовали для составления резюме ChatGPT. Причем, как удалось узнать авторам исследования, использовавшие бесплатную версию чат-бота с меньшей вероятностью проходили психометрические тесты. Обладатели платной версии были успешнее.

Читать еще Американские компании променяли сотрудников на ChatGPT Это оказалось дешевле, но не всегда эффективнее

Портрет «успешного пользователя нейросетей» выглядит, по словам основателя Neurosight, так: это человек с высоким социально-экономическим положением, мужчина, не имеет инвалидности, чаще всего белый.

Рекрутеры крупных международных компаний, следует из публикации FT, очень рассчитывают на финальное личное собеседование, которое выявит человека, пытающегося с помощью ИИ «предоставить завышенную версию своего реального опыта». «Кандидаты становятся довольно ленивыми», — объяснил управляющий директор кадрового агентства Morgan McKinley Росс Крук. Но стадия собеседования, по его словам, легко выявляет подобных соискателей.

В мае стало известно, что американская компания Apple заключила соглашение со стартапом OpenAI о внедрении чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в iPhone и другие устройства. Похожие переговоры у Apple идут с Google — о внедрении чат-бота Gemini компании Alphabet.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.