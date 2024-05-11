Apple собирается внедрить ChatGPT в свои устройства 

Компания Apple Inc заключила соглашение со стартапом OpenAI о внедрении чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в iPhone и другие устройства, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Агентство отмечает, что сейчас Apple и OpenAI завершают процесс по согласованию условий сделки. Предполагается, что функции ChatGPT появятся в устройствах с мобильной операционной системой iOS 18.

По данным Bloomberg, Apple также пытается договориться с Google о внедрении чат-бота Gemini компании Alphabet Inc. Пока соглашение не достигнуто, но переговоры продолжаются, подчеркивает агентство.

Предполагается, что некоторые функции с использованием искусственного интеллекта, которые будут доступны на устройствах с iOS 18, Apple представит в июне этого года в ходе своей Всемирной конференции разработчиков.

Несколько дней назад Apple представила новый iPad Pro, оснащенный чипом M4, который способен решать задачи искусственного интеллекта.

Впервые о переговорах между Apple и OpenAI стало известно в сентябре 2023 года. Газета Financial Times сообщала, что компании могут создать первый гаджет с интегрированным искусственным интеллектом.

В начале мая прошлого года глава Apple Тим Кук сказал, что компания уже частично использует искусственный интеллект во многих своих моделях, в частности, в «умных» часах для обнаружения фактов падения.

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