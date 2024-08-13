Беременным американкам отказывают в неотложной помощи из страха перед законом об абортах

Две американки подали жалобы на больницы в Техасе за отказ в проведении аборта при внематочной беременности. Закон штата, запрещающий аборты в большинстве случаев, делает исключение для такого типа беременности, который все равно не приведет к рождению ребенка. Из-за задержки необходимого лечения женщины едва не умерли, пишет The Washington Post.

Американка Кайли Турман подала жалобу в Министерство здравоохранения и социальных служб. В жалобе она описала случившееся: в феврале 2023 года больница в Раунд-Роке выписала ее, оставив с внематочной беременностью. Через несколько дней Турман вернулась в больницу с вагинальным кровотечением, но ей снова отказали в лечении. В итоге у женщины разорвались маточные трубы. Клиника согласилась госпитализировать ее только после того, как акушер-гинеколог «умолял» врачей оказать необходимую помощь.

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Келси Норрис-Де Ла Круз, еще одна американка, пострадавшая от халатности врачей, описала похожий случай в другой больнице в штате. Врачи выписали ее с состоянием внематочной беременности и не перевели ее в другое медучреждение. На тот момент Норрис-Де Ла Круз нуждалась в экстренной операции, заявили опрошенные The Washington Post акушеры-гинекологи.

«По всей стране беременные женщины в штатах, где аборты запрещены, вынуждены либо ждать, пока не окажутся на грани смерти, чтобы получить медицинскую помощь, либо получают отказ даже в той помощи, которая является законной», — заключили в Центре репродуктивных прав, которые помогли Турман и Норрис-Де Ла Круз составить жалобы.

В Техасе аборты были фактически запрещены в 2021 году, еще до отмены решения по делу «Роу против Уэйда», гарантировавшего на федеральном уровне право на прерывание беременности. Закон штата запрещает аборт, как только начинает прослушиваться сердцебиение плода, а это может произойти уже на пятой недели беременности. До принятия закона в штате разрешалось прервать беременность до 22-й недели. Техасский закон привел к росту показателей младенческой смертности на 13%. Увеличение числа смертей связывают с врожденными аномалиями.

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