В США приняли очередной закон, касающийся прерывания беременности. С тех пор как в июле 2022-го там отменили конституционное право на аборты и некоторые штаты решили их запретить, регулярно появляются новости о других тревожных изменениях в законах. «Холод» рассказывает, что случилось на этот раз.

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В Вайоминге запретили таблетки для аборта. И это не единственный закон в штате, который ограничивает права женщин

Вайоминг стал первым штатом США, в котором приняли закон против таблеток для аборта — это произошло 17 марта. В этот день губернатор штата республиканец Марк Гордон подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за продажу и выдачу рецепта на любой препарат, с помощью которого можно сделать медикаментозный аборт. Те, кто выписывает и продает подобные средства, теперь рискуют получить до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере до девяти тысяч долларов.

На экстренную контрацепцию запрет не распространяется. Также наказание не предполагается за лечение самопроизвольного выкидыша и прерывание беременности в случае, если она угрожает здоровью или жизни женщины.

Запрет вступит в силу 1 июля 2023-го. Это не первый связанный с абортами закон, который подписал Гордон. Версия закона, запрещающего аборты вообще, была приостановлена судом в июле 2022 года — всего через несколько часов после того, как он вступил в силу. Тогда медицинские и правозащитные организации подали иск к чиновникам штата Вайоминг и призвали суд отозвать закон за его несоответствие Конституции штата, которая признает право жителей самим принимать решения касательно личного медицинского обслуживания и создания или не создания семьи.

Одним из истцов была компания, которая планирует открыть в Вайоминге клинику женского здоровья и в том числе делать аборты своим пациенткам. Представители клиники уже сообщили, что готовятся и в этот раз оспорить принятие нового закона. «Мы встревожены и возмущены тем, что эти законы препятствуют доступу к базовому медицинскому обслуживанию, включая безопасный, эффективный медикаментозный аборт», — сказала представитель клиники, открытие которой запланировано на апрель 2023-го.

При этом на рассмотрении находился еще один законопроект, который запрещает любые аборты в штате, кроме случаев, когда это необходимо для защиты здоровья и жизни матери, а также после изнасилования, инцеста или обнаружения смертельной аномалии у плода. Гордон как губернатор штата мог наложить вето на этот законопроект, но делать этого не стал — впрочем, как и его подписывать. Тем не менее закон уже вступил в силу и без подписи Гордона.

Чаще всего для аборта американки выбирают именно таблетки. Но теперь их хотят запретить не только в Вайоминге

В июне 2022 года Верховный суд США отменил национальное право на аборт, которое действовало в стране с 1973 года, и позволил правительствам штатов решать самим, вводить им ограничения на аборты или нет. С тех пор республиканские правительства 13 штатов запретили делать аборты на их территории на любом сроке беременности, а в еще одном — Джорджии — аборты запретили делать после шестой недели беременности — сроке, когда у эмбриона обычно обнаруживается сердцебиение. Позже в некоторых штатах суды приостановили действие новых запретов: так, например, произошло в Аризоне, Индиане, Монтане, Огайо, Южной Каролине, Юте и Вайоминге. Суд же в Айдахо обязал правительство штата разрешить аборты в экстренных случаях.

Еще до отмены конституционного права на аборт американки чаще всего прерывали беременность именно с помощью таблеток. А после изменений, принятых в июне 2022 года, медикаментозный аборт стал наиболее легким способом обойти запрет на прерывание беременности в ряде штатов. Врачи могут выписывать таблетки для аборта онлайн и отправлять их по почте, что позволяет обойти государственные ограничения на эту процедуру.

Однако это очень скоро может измениться. Пусть Вайоминг и стал первым штатом, который ввел прямой запрет на таблетки для прерывания беременности, 15 других штатов тоже ограничили доступ к медикаментозным абортам. Например, в шести из них женщин, желающих прервать беременность, обязывают приходить на очные встречи с врачом, чтобы принять препарат под его контролем.

Решения о запрете абортов на уровне штатов часто приостанавливаются судами, поэтому республиканские чиновники изобретают новые пути их запрета. Например, пытаются ограничить продажу мифепристона. В Техасе сейчас идут слушания по иску о запрете этого препарата, который является одним из наиболее популярных для прерывания беременности. Противники абортов обратились в суд с требованием пересмотреть разрешение на продажу препарата. Слушания ведет окружной судья Мэттью Казмэрик, который открыто поддерживал отмену конституционного права на аборт.

Казмэрик не публикует заранее даты заседаний по этому делу и просит их участников не разглашать детали слушаний — СМИ полагают, что такие действия сигнализируют о том, что он готовится запретить продажу мифепристона на федеральном уровне. Фактически это приведет к общенациональному запрету на медикаментозные аборты.

Даже если таблетки не запретили бы, в некоторых штатах женщины все равно почти полностью лишены права на аборт. Вайоминг — как раз один из них

В Вайоминге таблетки были практически последним выходом для женщин, не желающих сохранять беременность на ранних сроках. Несмотря на то что запрет хирургических абортов не вступил в силу из-за его блокировки судом, сделать его можно было всего в одной клинике на территории штата. Добраться до нее могли не все — многие предпочитали прерывать беременность в домашних условиях. Тем более что это дешевле хирургического вмешательства.

В части других штатов ситуация еще печальнее. Например, в Южной Каролине женщин, сделавших аборт, предложили казнить. В январе 2023 года местная палата представителей начала рассматривать законопроект, предлагающий считать оплодотворенную яйцеклетку человеком. Согласно этому проекту, женщины, сделавшие аборт, могут быть привлечены к смертной казни (на территории этого штата она разрешена) как ответственные за убийство.

В Техасе же, где аборты полностью запрещены, кроме случаев, угрожающих жизни, люди могут быть осуждены за попытку обойти этот запрет. Местное правительство там побуждает граждан подавать в суд на тех, кого они подозревают в «пособничестве или подстрекательству» к аборту. На прошлой неделе, например, житель Техаса подал в суд на трех подруг своей бывшей жены, которые, с его слов, помогли ей добыть таблетки для аборта.

У некоторых женщин есть возможность приехать из своего штата в те, где аборты разрешены, чтобы сделать его там. Пока это не преследуется по законам США. Однако, как пишет The New York Times, в будущем ситуация может измениться.