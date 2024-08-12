Яшин ответил на вопрос о «правильном вхождении в хату»

Политик Илья Яшин, освобожденный в ходе масштабного обмена политзаключенными, дал интервью Юрию Дудю. В трехчасовом выпуске Яшин рассказал о том, как правильно «заходить в хату», об откровенном разговоре в самолете с сотрудником ФСБ и желании вернуться в Россию.

По словам Яшина, первое знакомство с сокамерниками в колонии ИК-3 под Смоленском прошло довольно легко. В общей камере со «шконки сверху» к нему спустился крупный сокамерник, который поинтересовался у политика, кто он, откуда и порядочный ли он человек.

«И там парень был на соседней шконке, и он говорит: "Валерич, это Яшин, оппозиционер. Обсуждали, что он заехал, у него нормально, все ровно, ты его не прессуй много”. И он там: "Ладно, вот на эту шконку падай, утром поговорим"», — рассказал Яшин.

Важное правило, по словам политика, заключается в том, чтобы во время знакомства признаться сокамерникам в своей ориентации. Мужчины-геи, как отмечает Яшин, сидят в отдельных камерах.

«Он [заключенный-гей] не должен заходить в хату, где сидят так называемые "порядочные арестанты". Он должен обозначиться и отправиться в камеру, где сидят люди, которые не могу жить в общей массе с точки зрения этих понятий. Для них есть специальные отдельные камеры. Для арестантов он отмечается, вызывается после этого оперативный сотрудник и ему говорят: "Выяснились некоторые обстоятельства у этого человека, он в этой камере находиться не может, его надо перевести в другую". И его переводят», — говорит Яшин.

Был случай, когда заключенный не признался, что он гей, и об этом другим заключенным стало известно из интимного видео, которое им показали сотрудники колонии, говорит Яшин. По его словам, сокамерники после этого жестоко избили заключенного.

«Ну, то есть человек "нетрадиционной сексуальной ориентации" не может по этим понятиям есть с тобой есть с одного стола, пользоваться этой посудой», — отметил политик.

Дудь также поинтересовался у Яшина, как силовики обращались с ним в самолете, когда заключенных везли на обмен в Анкару. По словам политика, «чем дальше самолет отлетал от России, тем более расслабленными становились ФСБшники».

«В какой-то момент они начали расслабляться, снимать маски, как-то начали между собой общаться, достали бутерброды из рюкзаков. Там Ксюша Фадеева, она худенькая прям совсем, [силовики] начали Ксюше предлагать эти бутерброды. Она абсолютно ошалелыми глазами на них смотрела. Потому что представляешь, эти ФСБшники, у них пистолеты на поясе, вот они снимают эти маски, [достают] нарезочки, бутербродики: "Девушка, давайте мы вас тоже покормим"», — рассказал Яшин.

В этой неформальной обстановке Яшин решил узнать поближе силовика по имени Георгий, который сопровождал его. Яшин спросил, что тот думает о войне и о происходящем на фронте.

По словам Яшина, Георгий рассказал ему о новых «суперсовременных дронах у ВСУ, которые создают большие проблемы», а также назвал положение российских войск «тупиком», где много крови.

«Я говорю: “Ну так а чего думаете, если такой тупик кровавый, может, все-таки, переговоры там начнутся? Или как-то попахивает переговорами с вашей точки зрения?” Он очень интересно сказал: что очень надеется, что никаких переговоров не будет, если “уебки из Минобороны” все не испортят», — сказал Яшин.

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