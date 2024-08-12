ВСУ захватили больше двух десятков поселений в Курской области 

Вооруженные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. За время вторжения погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения, в том числе десять детей. Об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Двадцать восемь населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», — отметил он.

Смирнов также добавил, что глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, а «ширина по фронту — 40 километров».

Кроме того, Смирнов утверждает, что в ходе атаки в Беловском районе ВСУ применили химическое оружие, в результате чего пострадали несколько человек. «[Бригада] попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», — доложил он Путину.

Также Смирнов добавил, что российские военные сталкиваются с трудностями по определению местонахождения украинских солдат из-за «отсутствия четкой линии фронта в Курской области».

В свою очередь, Путин потребовал «выбить противника» с российских территорий. «Задача перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надежное прикрытие госграниц», — сказал Путин. Он считает, что атакой на российские регионы Киев пытается улучшить свои позиции на переговорах, которые, по его словам, не состоятся.

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