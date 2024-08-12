Ради оскорбления Галкина российский блогер купил билет в первый ряд на его концерт

В Юрмале на концерте комика Максима Галкина сидевший в первом ряду зритель оскорбил артиста, назвав его «долбоебом». При этом он сам записал произошедшее на видео, которое затем опубликовал целый ряд российских пропагандистских телеграм-каналов.

На кадрах Галкин идет с микрофоном вдоль первого ряда зрителей и спрашивает: «Может быть у вас есть какая-то проблематика?» «У меня есть большая проблема», — говорит автор видео, когда Галкин подходит к нему. «Мне надо сказать, что вы — долбоеб», — продолжает он.

«Я купил билет на первый ряд, чтобы прийти и сказать, что ты дебил, бля», — продолжил мужчина, которого прокремлевский телеграм-канал Shot называет российским блогером по имени Максим.

«Эти деньги пойдут на пользу моей семье. Даже при вашем таком мнении. Это прекрасно! Спасибо вам большое!» — ответил ему Галкин.

После завершения выступления блогер подошел к сцене с охапкой красных гвоздик. «Я не буду брать у вас цветы. Это слишком большая честь для вас», — говорит ему Галкин. Тем не менее мужчина берет из охапки и выкладывает цветы на сцену парами. «Это по-доброму», — говорит он. По данным СМИ, билет в первый ряд на это выступление Галкина стоил около 200 евро.

Ранее в российских пропагандистских телеграм-каналах уже появлялось другое видео этого же автора. На нем он оскорблял осудившего войну и покинувшего Россию актера Артура Смольянинова, которого он встретил возле стадиона в Берлине, где должен был пройти один из матчей в рамках Чемпионата Европы по футболу.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.