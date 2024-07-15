В Берлине российский болельщик обматерил актера Смольянинова из-за его оппозиционности

Провластные российские телеграм-каналы опубликовали видео встречи в Берлине российского футбольного болельщика с актером Артуром Смольяниновым, осудившим российское вторжение в Украину.

«Это ты тот артист, который все визжит против России? Овца ты тупорылая, сиди здесь бомжуй, блядь, черт ебаный», — говорит автор видео Смольянинову. Тот неразборчиво отвечает ему и пытается приблизиться к мужчине, но Смольянинова удерживают шедшие с ним молодой человек и девушка.

Как утверждает телеграм-канал Shot, актера удержал от драки экс-футболист и спортивный блогер Евгений Савин, также известный под псевдонимом Красава. В феврале 2024 года российское МВД объявило Савина в розыск. По данным телеграм-канала, его разыскивают по уголовной статье о «дискредитации» российской армии.

Автор видео по имени Максим рассказал Shot, что встретил Смольянинова перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу, который накануне состоялся в столице Германии. «Увидел до ужаса узнаваемое лицо. Захотелось высказать ему то, что накопилась. Сожалею только о том, что не сделал это более артистично. Он ведь артист, надо было с ним так же, как он нас предал, — сначала повосторгаться, а потом плюнуть в лицо и сказать: "А это тебе от России!"», — рассказал телеграм-каналу россиянин, который, по его словам, живет на два города — Москву и Гамбург.

Звезду известных российских фильмов, среди которых, в частности, «9 рота» Федора Бондарчука, Артура Смольянинова российские власти признали «иноагентом», а также оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. В интервью Екатерине Гордеевой он осудил российское вторжение в Украину, после чего покинул страну.

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