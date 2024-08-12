ФСИН начала проверку после банкета заключенных в мордовской колонии 

Банкет, устроенный заключенными колонии строгого режима в Мордовии, стал поводом для проверки ФСИН. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

По их словам, праздничное застолье прошло 20 июля в исправительной колонии № 7 в поселке Сосновка. Издание опубликовало скриншот с записи камеры наблюдения, на котором видны два стола с закусками и горячими блюдами, в том числе шашлыком, пиццей и выпечкой.

Как пишет газета, в банкете приняли участие около 40 человек, среди которых осужденные за тяжкие преступления, в том числе участники этнических преступных группировок и торговцы наркотиками.

В свою очередь, во ФСИН сообщили, что заключенные в колониях могут покупать по предварительному заказу готовую еду в специальных магазинах, а также получать разрешенные продукты в передачах и посылках и «употреблять их в отведенное распорядком дня время в комнатах приема пищи».

«Известия» уточняют, что легально заказывать блюда из ресторанов могут осужденные и подследственные, находящиеся в следственных изоляторах (СИЗО), а заключенным в колониях такая возможность не предоставляется.

На сайте мужской исправительной колонии строгого режима ИК-7 в Сосновке есть список продуктов, которые запрещено посылать и передавать заключенным. Среди них, в частности, продукты домашнего изготовления, готовые блюда из мяса, птицы и рыбы, овощные салаты, гарниры, соусы и кондитерские изделия.

Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на источники сообщал, что осужденный на пожизненное заключение за 18 убийств член «банды Цапков» Владимир Алексеев, также известный как «Вова Беспредел», находясь в СИЗО-1 Ростова-на-Дону поставил себе виниры за 800 тысяч рублей. По данным канала, для этого к нему в изолятор в 2021-2022 годах специально приезжал стоматолог-ортопед из Краснодара. Позже пресс-служба ФСИН выпустила заявление, в котором отрицала это.

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