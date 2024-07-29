СМИ: член «банды Цапков» в СИЗО поставил себе виниры почти за миллион рублей

Член «банды Цапков» Владимир Алексеев, также известный под кличкой «Вова Беспредел», находясь в ростовском СИЗО-1 сделал себе виниры за 800 тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на неназванный источник.

По его данным, виниры 43-летнему Алексееву поставил стоматолог-ортопед из Краснодара, который для этого специально несколько раз приезжал в следственный изолятор в 2021-2022 годах.

Shot также опубликовал фото улыбающегося белозубого Алексеева, которая, вероятно, является обработанной ИИ фотографией, сделанной в зале суда в конце 2021 года.

Алексеев — самый жестокий член Кущевской ОПГ, получившей известность под названием «банда Цапков». Будучи личным телохранителем лидера банды Сергея Цапка, Алексеев был признан виновным в убийстве 18 человек, за что в 2013 году его приговорили к пожизненному заключению. С тех пор он подал апелляционную жалобу, которая была отклонена. После вынесения приговора Алексеева многократно этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону для проведения следственных действий и участия в рассмотрении апелляции. Так, он провел в ростовском СИЗО-1 последние два года.

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Погибший в колонии за Полярным кругом лидер российской оппозиции Алексей Навальный во время своего заключения не раз жаловался на отказ администрации колонии в предоставлении ему медицинской помощи, в частности, стоматологической. Он даже судился с колонией по этому поводу.

Как рассказывал Навальный, тюремные правила разрешают профессиональную чистку зубов и обследование у стоматолога раз в год. А дополнительные услуги за свой счет заключенные могут получить в платных клиниках вне стен колонии.

«Я больше года добиваюсь, чтобы меня свозили в обычную стоматологию в райцентр для процедуры за 5000 рублей. У меня огромная папка справок и разрешений. Причем тюремные стоматологи честно пишут: профчистку зубов разрешаем, и в колонии ее сделать нельзя. А колония улыбается в лицо и говорит: “Мы не против, но только в зоне. У нас есть стоматологическое кресло”. Кресло есть, оборудования нет», — писал Навальный в ноябре 2023 года.

Тогда же он сообщил, что руководство колонии сослалось на заключение некоего «эксперта», который заявил, что вместо популярной процедуры по технологии «эйр-флоу» чистку зубов можно провести железными крючками.

Позже Навальный сообщил, что сотрудники колонии изъяли у него составленное адвокатами заявление на визит к стоматологу, как «содержащее признаки преступления».

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