Зеленский заявил о вытеснении войны на территорию России

В своем вечернем обращении 10 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько раз докладывал ему о «прифронтовой ситуации» и о «вытеснении войны на территорию агрессора». Обращение опубликовано на официальном сайте президента Украины.

«Я благодарю каждое подразделение наших сил обороны, которые это делают. Украина доказывает, что она действительно умеет восстанавливать справедливость и гарантирует именно то давление, которое нужно, — давление на агрессора», — заявил Зеленский. При этом он не уточнил, идет ли речь именно о Курской области.

Президент Украины также поблагодарил зарубежных партнеров за работу в направлении санкций против России и отдельных лиц, связанных со страной. По мнению Зеленского, эти санкции действительно работают.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что Зеленский «превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок».

«Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой (офис президента Украины в Киеве находится по адресу Банковая улица, 11 — Прим. «Холода»), куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение», — написала Захарова.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале сообщила, что она направила обращение в ООН с требованием «осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека».

«Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре», — утверждает Москалькова.

О боях в Курской области стало известно 6 августа. По данным ТАСС, оттуда эвакуировали более 76 тысяч человек. 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что ВСУ «насильственно удерживали» двух жителей села Пороз. Тогда же издание «Агентство» сообщило, что переброшенных в Курскую область срочников объявили боевыми подразделениями.

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