Находящихся в Курской области срочников объявили боевыми подразделениями

Командование отказалось выводить солдат-срочников из Курской области в тыл и объявило их боевыми подразделениями. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на матерей военнослужащих.

Срочники в Курской области смогли связаться со своими родителями и рассказали, что руководство дает им боевые команды. «Агентство» отмечает, что речь идет о тех срочниках, которые проходили службу в других регионах и были направлены в Курскую область в командировку, в частности из Воронежской области.

Как ранее стало известно телеканалу «Дождь», срочников перебрасывали на границу с Украиной для ведения обороны. Телеканал утверждает, что командование продолжает это делать и после прорыва границы ВСУ.

В свою очередь источник «Агентства» утверждает, что у него нет подтверждений тому, что срочники непосредственно участвуют в боях, которые продолжаются в Курской области с 6 августа.

Ранее 10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над территорией страны были сбиты украинские беспилотники. Таким образом, по словам Лукашенко, ВСУ нарушили воздушную границу с Беларусью. Лукашенко утверждает, что беспилотники были уничтожены.

Вскоре президент Беларуси заявил, что ВСУ продвинулись на 30–35 километров вглубь Курской области.

Кроме того, утром 10 августа в телеграм-каналах распространилось видео, на котором бойцы ВСУ утверждают, что они вошли в село Пороз Белгородской области. «Медуза» отмечает, что дата съемки видео неизвестна. В ролике, помимо украинского флага, военнослужащие также держат в руках грузинский.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек, при этом почти четыре с половиной тысячи человек отправили в пункты временного размещения (ПВР). ТАСС отмечает, что на данный момент развернуто около 60 ПВР в восьми российских регионах.

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