Беларусь направила танки к границе с Украиной

Минобороны Беларуси начало переброску танков к границе с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении беларусского Минобороны.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых, как утверждается, беларусские военнослужащие грузят танки на железнодорожный транспорт и «приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы».

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Киев в нарушении воздушного пространства и заявил, что над территорией Беларуси были сбиты украинские беспилотники. «Мы расцениваем это как провокацию в отношении Республики Беларусь», — заявили в беларусском Минобороны.

В сообщении ведомства также отмечается, что Лукашенко поручил усилить войска на Гомельском и Мозырском направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». Глава беларусского Минобороны Виктор Хренин также заявил, что к границе отправили реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

При этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил агентству «УНИАН», что на границе с Украиной не зафиксировано перемещения техники и личного состава беларусской армии.

«Скорее всего, в рамках этого информационного влияния Беларусь будет делать фото и видеоматериалы, возможно, некоторые части и будут находиться у границы с Украиной, но на данный момент рядом с нашей границей дополнительных сил не фиксируется», — утверждает Демченко.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко считает, что стягивание оружия в приграничную зону Беларуси — это попытка помочь Владимиру Путину и отвлечь внимание украинского командования на другое направление.

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