Исследование: даже 7 минут просмотра TikTok могут усугубить психологические проблемы

Даже недолгий просмотр видео в TikTok может усугубить расстройство пищевого поведения у женщин. Для этого хватает менее десяти минут листания ленты рекомендаций. К таким выводам пришли ученые из австралийского Университета Чарльза Стерта. Исследование опубликовано в журнале Plos One.

Ученые выяснили, что просмотр видео в TikTok формирует у женщин негативное представление о собственном теле. Женщины, которые проводят много времени в ленте рекомендаций, начинают чувствовать себя хуже из-за своей внешности. Проблемы с самооценкой усугубляются в особенности у тех пользовательниц, которым часто попадаются видео про похудение.

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Исследователи поставили эксперимент, в котором участвовали 273 женщины от 18 до 28 лет. Их разделили на две группы. Первой половине участниц показывали подборку тиктоков с тренировками и советами по похудению, другая половина смотрела нейтральный контент про природу, кулинарию и животных. Каждая участница листала тиктоки примерно 7-8 минут.

В обеих группах нашлись женщины, которые почувствовали неудовлетворенность своим телом после просмотра видео. Особенно плохо себя чувствовали женщины из первой группы, которым показывали видео pro-ana (сокращенно от promotion of anorexia — контент, направленный на придание привлекательности состоянию нервной анорексии).

Авторы исследования заметили, что в среднем хватает менее 10 минут просмотра контента о похудении, чтобы начать сомневаться в собственном теле. Те женщины, которые листали TikTok более двух часов в день, чаще сообщали о проблемных отношениях с едой и собственным телом.

Австралийские исследователи предлагают ввести в TikTok дополнительные ограничения на контент pro-ana. Они уверены, что запрет на подобные видео может снизить риск усугубления РПП у пользовательниц соцсети. В TikTok уже блокируется поиск видео с хештегом «#анорексия», однако пользователи все равно находят способы обходить это ограничение.

О ментальных проблемах, которым может способствовать TikTok, уже говорят на уровне Евросоюза. Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон считает, что соцсеть способна негативно влиять на несовершеннолетних и привести к «зависимости, тревоге, депрессии, расстройству пищевого поведения, низкой концентрации внимания».

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