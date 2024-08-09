СМИ: Киев попросил разрешения использовать американские ракеты для поддержки прорыва в Курскую область

Киев попросил у Вашингтона разрешение на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским аэродромам, которые Москва использует для атак по группировке ВСУ, прорвавшейся в Курскую область. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские военные зашли на территорию Курской области 6 августа. С тех пор Минобороны и Генштаб несколько раз заявляли об успешном отражении атаки и недопущении продвижения противника вглубь российской территории.

Тем не менее бои там продолжаются четвертые сутки. Российские провоенные телеграм-каналы сообщили о боях в черте двух районных центров региона — Суджи и Коренева. Также стало известно о захвате ВСУ погранперехода «Суджа» и одноименной газоизмерительной станции, которая используется для поставок российского газа в Европу.

В сети распространились кадры с захваченными в плен несколькими десятками российских пограничников, среди которых, как утверждается, есть срочники.

Как полагают некоторые российские провоенные телеграм-каналы, конечной целью атаки ВСУ является Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция.

В свою очередь, в Киеве заявили, что атака на Курскую область необходима для усиления позиции Украины на будущих мирных переговорах с Россией.

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Российские власти объявили об эвакуации приграничных населенных пунктов в Курской области. Однако позже местные жители обвинили администрацию в бездействии и заявили, что им «пришлось спасаться самим».

Они записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой о помощи, которое опубликовал один из местных телеграм-каналов.

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