ФСБ озвучила срок Сафронову за год до решения суда

Следователь по делу бывшего сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова за год и три месяца до вынесения приговора точно назвал срок, который получит журналист. Об этом фигурант того же дела, политолог Дитер (Демури) Воронин рассказал «Агентству».

Освобожденный во время недавнего обмена заключенными гражданин Германии и России Воронин разговаривал с сотрудником первого отдела следственного управления ФСБ Александром Чабаном в июне 2021 года. Чабан вел дело Сафронова, обвиняемого по статье о госизмене (ст. 275 УК), и во время допроса политолога сказал, что суд приговорит бывшего журналиста к 22 годам тюрьмы. В сентябре 2022 года Мосгорсуд вынес решение отправить Сафронова в колонию строгого режима на 22 года и обязал выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

До допроса в июне 2021 года Воронин не знал, что его дело связано с делом экс-сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей», бывшего советника главы «Роскосмоса» Сафронова. Первые восемь месяцев после задержания следователи объясняли Воронину, что его консалтинговая компания «Ресост» представляла угрозу безопасности России. Аналитика, которую готовила компания, оказалась у немецкой разведки BND, пересказал Воронин слова следователей в интервью «Агентству».

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В сентябре-октябре 2021 года Воронина начали спрашивать об изъятых у Сафронова с флеш-карты текстах, написанных для «Регост». Следствие настаивало, что журналист получил от политолога 248 долларов. Воронин дал показания на Сафронова, и в результате в деле журналиста появился дополнительный эпизод. позже использовала в деле противв Сафронова.

Гособвинение настаивало: Воронин, работая на разведку Чехии, привлек Сафронова к сотрудничеству со странами НАТО. Требуя выступить на суде по делу журналиста свидетелем обвинения, гособвинитель угрожал Воронину, по его словам, как минимум 18-ю годами колонии. Прокурор хотел, чтобы политолог признал: Сафронов знал, что в его статьях содержится гостайна и они предназначены для иностранных спецслужб. Воронин, рассказывала защита журналиста, дал нужные показания следствию, но в суде отказался от того, что говорил во время допросов, и дал другие показания — в пользу Сафронова.

Прокурор, по словам политолога, озвучил критерий, которым руководствуется ФСБ, преследуя журналистов. Ведомство считает угрозой безопасности материал («статью в газету»), в результате публикации которого «одна из российских госкорпораций потеряла контракт». В таком случае, воспроизвел формулировку Воронин, государство «недополучило денег, могут быть сокращены социальные выплаты, что может привести к бунтам — вот вам и угроза безопасности».

Следователи предлагали Воронину досудебное соглашение, не проговаривая, по его словам, точные условия. В апреле 2021 года, спустя пару месяцев с момента задержания, политолог подписал соглашение. Он объяснил журналистам «Агентства», что хотел как можно быстрее получить приговор, чтобы, как обещал ему следователь, быстрее попасть на обмен заключенными. Про то, что Россия может его обменять, сидящему в колонии политологу летом 2023 года говорили, по его словам, и сотрудники «России-24». Они не говорили, что снимают сюжет про дело Сафронова, но убеждали Воронина: его «чуть ли не завтра должны обменять».

В интервью «Агентству» бывший политзаключенный перечислил псевдонимы «экспертов ФСБ», которые давали показания по делу: Штрилиц, Исаев и Тихонов.

44-летнему Воронину вынесли приговор по статье о госизмене в марте 2023 года. Мосгорсуд решил, что политолог должен отсидеть 13 лет и три месяца в колонии строгого режима. Спустя год и пять месяцев политзаключенный стал участником обмена между Россией, США и странами Европы.

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