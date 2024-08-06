В России в 11 раз вырос спрос на онлайн-приемы врачей

Среди россиян серьезно выросла популярность дистанционных приемов у врачей. Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Минздрава, за четыре года услуги телемедицины в России стали востребованнее в 11 раз. В свою очередь, сервис «Сберздоровье» сообщил, что спрос на онлайн-приемы вырос за январь — июнь на 45% по сравнению с первым полугодием 2023-го.

Как сообщили в Минздраве, с 2019 по 2023 год государственные клиники провели более восьми миллионов дистанционных приемов. Самыми востребованными онлайн-врачами стали онкологи, педиатры, акушеры, гинекологи и специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям. В статистику входят на только личные приемы больных, но также дистанционные операции и консилиумы.

Крупнейший частный сервис онлайн-консультаций «Сберздоровье», проанализировав поведение своих пользователей, сообщил «Коммерсанту», что пациенты чаще всего записываются на онлайн-прием к терапевтам, педиатрам, гинекологам, дерматологам и психологам. Перечень оставался актуален последние несколько лет, уточнили представители компании. Но в январе — июне 2024 года произошли перемены: в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на услуги специалистов по лечебной физкультуре, на 79% — травматологов и на 24% — стоматологов.

Телемедицинский сервис «Доктис» сообщил о росте обращений за 2024 год на 10%. В Скандинавском центре здоровья рассказали о ежегодном увеличении востребованности дистанционных услуг на 20%. При этом 80% таких обращений в Центре приходится на гинекологию и неврологию. Чаще всего — на повторные приемы после первой, очной консультации.

Рост популярности онлайн-приемов у россиян начался четыре года назад, в разгар пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ». У «Сберздоровья» число обращений за подобными услугами выросло с января по июнь 2020 года в 7,5 раза. За последний год сервис, по его собственным данным, провел 1,2 миллиона онлайн-консультаций.

Гендиректор «Доктис» Сергей Лежнин заявил, что число клиентов его сервиса с 2020-го увеличивалось в два с половиной раза ежегодно, до 585 тысяч к 1 января 2024 года. Он отметил, что на рынке растет конкуренция, а «все основные игроки сейчас стараются совершенствовать свои линейки продуктов».

Российские законы позволяют проводить онлайн-консультации только для анализа жалоб и данных анамнеза, а также наблюдения за состоянием здоровья. Ставить диагноз и назначать лечение можно лишь на очном приеме. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев заявил «Коммерсантъ», что телемедицина несет в себе «определенные риски». Пациенты и врачи могут «злоупотреблять» дистанционным лечением, «особенно когда заболевание принимает более серьезную форму».

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