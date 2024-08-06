В аэропорту Екатеринбурга началась паника после хлопка и криков «Стреляют!»

Ночью в аэропорту Екатеринбурга Кольцово случилась паника после похожего на взрыв звука, криков «Бомба!» и «Бегите, стреляют!» Несколько сотен человек устроили давку на паспортном контроле, двое получили травмы. Первым о происшествии сообщило издание Е1.ру.

В зоне прилета одновременно оказались пассажиры сразу трех пятисотместных самолетов Boeing-777: двух из Турции и одного из Объединенных Арабских Эмиратов. Зона пограничного контроля была наполовину перекрыта из-за ремонта, и вентиляция не справлялась с набившимися в помещение людьми, рассказывали участники событий. Прилетевшие шли к паспортному контролю по одному проходу и спускались по одному эскалатору. Люди стали кричать сотрудникам аэропорта, чтобы те остановили лестницу. По словам очевидцев, дети начали падать в обморок от духоты.

«В толпе внизу просто невозможно было уже дышать, — рассказывала журналистам побывавшая в давке Екатерина. — Реально было страшно».

«Люди стояли целый час. Дети, блевали, взрослые сознание теряли», — вспоминал еще один очевидец, Александр.

В какой-то момент раздался хлопок и неизвестный крикнул в толпе «Бомба!» Звуков, похожих на взрыв или выстрел, было несколько, говорили журналистам и писали в комментариях некоторые очевидцы. Кто-то закричал: «Бегите, стреляют!» И толпа начала бежать.

«Люди бежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — рассказала Е1 девушка, вернувшаяся на Урал из Антальи.

Пассажиры просто прорвали пограничный кордон и начали выбегать в общий зал аэровокзала, а потом на улицу. «Было очень страшно, толпа ломанулась напролом и крушила все вокруг. Когда люди успокоились, один из очевидцев сказал, что кого-то затянуло на эскалаторе. На полу валялись вещи, документы, напитки из дьюти-фри», — говорили очевидцы.

«Нас разбудила сотрудница капсюльного отеля с криками „Стреляют!“, мы выбежали из аэропорта босиком без вещей», — рассказывала ночевавшая в Кольцово Анастасия.

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Некоторые выбежавшие на улицу люди сразу стали разъезжаться, не пройдя паспортный контроль и не дождавшись багажа. «Мы за чемоданами не вернулись, уехали сразу домой», — рассказала Е1 одна из туристок.

Побывавший в давке пассажир одного из самолетов по имени Игорь говорил, что толпа уронила и чуть не затоптала его мать. Пожилую женщину удалось поднять только при помощи посторонних, «а ведь могло все плохо закончится». Игорь добавил, что в медпункте аэропорта вместе с его мамой оказалась девочка, которой эскалатором разодрало ногу.

Два человека действительно получили травмы в давке, подтвердили представители аэропорта «Интерфаксу». Сотрудники Кольцово добавили, что стрельбы и взрывов не было, а пограничники сумели за несколько минут «урегулировать ситуацию». Аэропорт работает в прежнем режиме.

Екатеринбургская полиция начала проверку, затребовав записи камер наблюдения и приступив к опросу сотрудников аэропорта, а также очевидцев.

Некоторые участники давки обвинили в произошедшем плохую организацию работы паспортного контроля и всего аэропорта. «Это так просто не пройдет. Думаю, многие сегодня-завтра напишут жалобы в прокуратуру», — сказал журналистам один из пассажиров по имени Александр. «Люди в напряжении. Посмотрите, сколько дичи на улицах происходит, — постаралась объяснить причину паники туристка Юлия. — Любая нештатная ситуация воспринимается, как ужас-ужас».

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