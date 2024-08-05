Осужденный за убийство девушки бывший герой России вернулся на войну

Лишенный звания Героя России за убийство подполковник Ирек Магасумов вышел из колонии и приехал в собственную часть, вернув звание командира батальона, сообщило медиа из Татарстана «Татар информ». Луганский гарнизонный военный суд 26 июня приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима.

35-летний подполковник, замкомандира 74-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады, получил звание Героя России год назад. 2 августа 2023 года медаль ордена полковнику вручил лично президент Владимир Путин. Повод для награды не оглашался. Глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов пообещал назвать в честь Магасуова улицу райцентра, а глава республики Рустам Минниханов отправил военному именную поздравительную телеграмму.

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Через десять дней после церемонии награждения, 12 августа, ФСБ задержала Магасумова по подозрению в убийстве. Накануне вечером полковник и его подчиненный, старший лейтенант Павел Яськевич, познакомились в баре Луганска с двумя девушками. Потом компания вышла в соседний сквер, и там выстрелом из пистолета Макарова в живот Магасумов убил одну из девушек, 18-летнюю Дарью Киселеву.

Раненая погибла на месте. Сначала вину взял на себя Яськевич, но, узнав, какой срок грозит за убийство, дал показания против своего командира. По версии следствия, пьяный полковник мог застрелить девушку за «слишком дерзкую манеру общения». Военные следователи жаловались, что столкнулись с «противодействием командования части», где служил обвиняемый. За Магасумова вступились депутат Госдумы Александр Хинштейн и кузбасский губернатор Сергей Цивилев, объявивший, что герой России принес «неоценимую пользу Родине в борьбе с укронацистами».

В день, когда Луганский гарнизонный военный суд вынес приговор Магасумову, его жена Анна объявила, что «несмотря на несправедливость», которая произошла с мужем, «он снова встанет в ряды защитников Отечества». 3 августа супруга осужденного сообщила журналистам «Татар информ», что 19 июля Магасумов вернулся в свое подразделение.

4 августа телеграм-канал 74-й мотострелковой бригады опубликовал видео с допросом украинского военнопленного. Допрос вел похожий на Магасумова офицер, которого автор поста представил как «нашего товарища, Бизона», который вернулся «продолжать выполнять свой долг на самых опасных участках фронта». Ролик заканчивается словами офицера: «Всем украинцам пора сдаваться».

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