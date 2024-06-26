«Героя России» осудили на 11 лет за убийство девушки и лишили звания

Военный суд в самопровозглашенной ЛНР приговорил заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады, подполковника Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима по статьям об убийстве и хулиганстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд также лишил Магасумова звания «Героя России», однако оставил за подсудимым звание подполковника и три ордена Мужества, которые мужчина получил за участие в войне в Украине.

Как пишет «Коммерсантъ», по версии следствия, Магасумов 11 августа 2023 года вместе со своим сослуживцем Павлом Яськевичем отмечал получение звания «Героя России» в кафе «Панорама» в центре Луганска. Там военнослужащие познакомились с двумя девушками и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложили им пострелять из пистолета в ближайшем сквере.

Следствие считает, что одна из девушек, Дарья Киселева, могла чем-то оскорбить Магасумова. Из-за этого военнослужащий выстрелил девушке в живот. В результате выстрела девушка скончалась.

Магасумов не признал вину и настаивал, что выстрел произошел по ошибке. В то же время мужчина извинился перед матерью погибшей за то, что «ослабил контроль за состоянием подчиненных».

Изначально вину на себя хотел взять сослуживец Магасумова Павел Яськевич, но когда он узнал, что за убийство ему грозит десятилетний срок, он изменил показания и заявил, что преступление совершил его командир.

«Коммерсантъ» отмечает, что адвокаты Магасумова требовали, чтобы его дело рассматривалось в суде присяжных, однако, как пишет издание, на оккупированных Россией украинских территориях пока нет такого вида судов. Адвокаты посчитали это нарушением конституционных прав военнослужащего.

«Агентство» выяснило, что на данный момент Магасумов — единственный «Герой России», которого лишили этого звания. Как пишет «Коммерсантъ», мужчина рассчитывает вновь отправиться на войну и таким образом избежать уголовного преследования. Магасумов также надеется, что ему вернут отобранное звание.

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