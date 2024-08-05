Кандидат в президенты США подбросил труп медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший рассказал, как десять лет назад привез труп медвежонка из северной части штата Нью Йорк и оставил в Центральном парке Манхеттена. Видеоролик с рассказом кандидат выложил в соцсети Х. На видео он в домашней обстановке разговаривает с актрисой Розанной Барр.

Кеннеди в 2014 году охотился в долине реки Гудзон и случайно, по его словам, наткнулся на «молодого медведя», которого сбил неизвестный водитель. Политик забрал тушу с собой, положив на заднее сиденье своего минивэна. Позже охотник собирался снять шкуру. Мясо, по его словам, «было очень хорошее» и по возвращении домой он собирался положить это мясо в холодильник.

Однако сразу домой в графство Уэстчестер Кеннеди не поехал, больше того — спустя несколько часов медвежонок оставался в машине во время ужина с друзьями, ради которого политик приехал в Нью-Йорк. После ужина Кеннеди должен был отправиться в аэропорт и решил рассказать друзьям о трупе медведя.

Политик сообщил им, как хочет избавиться от медвежонка: подбросить в Центральный парк, положив рядом велосипед. Ненужный старый велосипед, по словам Кеннеди, валялся у него в том же минивэне. «Давайте положим медведя в Центральный парк и сделаем так, будто его сбил велосипедист», — пересказал тогдашний замысел Кеннеди в своем видео.

На видео видно, что эти слова вызвали смех у Барр и других людей за кадром. «Все подумали: „Отличная идея“, — продолжил рассказ кандидат в президенты. — Мы сделали это и решили, что эта находка будет забавной».

Однако на следующий день, в 2014 году, новость о трупе медвежонка широко разошлась в СМИ. Кеннеди, по его словам, испугался, что его будут подозревать, поскольку на месте происшествия остались отпечатки пальцев. Но десять лет назад все обошлось. Впрочем, сообщил кандидат в президенты, журнал New Yorker недавно узнал о его причастности к инциденту и собирается опубликовать материал. «С нетерпением жду возможности увидеть, как ты это раскрутишь, New Yorker», — подписал видео Кеннеди-младший.

Утром 6 октября 2014 года в Центральном парке, неподалеку от зоопарка, действительно нашли тело мертвого медвежонка, лежащего головой на велосипеде. Департамент охраны окружающей среды штата тогда заявил, что зверя сбил автомобиль, а виновного не нашли.

Роберт Кеннеди-младший баллотируется в президенты как независимый непартийный кандидат. В мае газета The New York Times написала, что в 2010 году политику диагностировали рак мозга. Однако врач успокоил Кеннеди, сообщив, что темное пятно на снимке — это не рак, а червь, который «проник в мозг, съел его часть и затем умер».

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