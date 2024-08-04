В Петербурге отменили выступление загримированного накладными усами Урганта

Шоумен Иван Ургант сообщил, что в Санкт-Петербурге отменили его выступление на благотворительном фестивале фонда «Антон тут рядом». Актер должен был исполнить несколько песен под гитару в роли альтер-эго Гриша Урганта.

Организаторы мероприятия несколько дней назад анонсировали появление Гриши на концертной сцене. В объявлении говорилось, что это «певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый». Однако 2 августа пост был удален.

Вечером 3 августа Ургант написал у себя в инстаграме, что выйти на сцену не получится. «Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая. Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким», — сообщил шоумэн. Кто принял решение отменить выступление и почему, актер не уточнил, но добавил, что в произошедшем нет его вины и вины организаторов.

Ургант призвал всех купивших на мероприятие билеты их не сдавать: «Это важный фестиваль, классные музыканты и доброе дело». Актер пообещал перечислить в поддержку фонда 500 тысяч рублей.

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Главный телевизионный проект шоумена, передача «Вечерний Ургант» перестала выходить на «Первом канале» с февраля 2022 года. 24 февраля телеведущий вывесил в инстаграме черный квадрат и написал: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Пост висит на странице до сих пор. В 2022 году актеру не дали провести концерт в образе Гриши на Новом Арбате. В 2023 году Ургант прочитал лекцию в МГИМО, а затем из вуза уволили пригласившего актера замдекана факультета международной журналистики.

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» должен пройти 21 августа на площадке «Севкабель Порт». На афише заявлены выступления таких исполнителей как «Обе две», Mirèle, ELLA, инклюзивного оркестра «Тут рядом» и других. «Антон тут рядом» — фонд поддержки людей с аутизмом, основанный в Санкт-Петербурге в 2013 году.

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