Из МГИМО уволился замдекана журфака, пригласивший на лекцию Ивана Урганта. Студенты уверены, что его вынудили это сделать

Из МГИМО уволился заместитель декана факультета международной журналистики Юрий Кобаладзе, который ранее пригласил с лекцией в вуз Ивана Урганта. Об этом сообщают издания «Осторожно, Москва» и «Абзац» со ссылкой на студентов и источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает «Медуза», Кобаладзе больше не значится в списке преподавателей вуза, а на его личной странице на сайте МГИМО теперь написано, что он занимал должность заместителя декана и профессора кафедры международной журналистики с 2014 по 2023 годы.

Сам Кобаладзе в разговоре с журналистами «Абзаца» отказался прокомментировать свое увольнение.

О том, что выступивший против вторжения в Украину российский телеведущий Иван Ургант прочитал лекцию в МГИМО, российские пропагандистские медиа, в частности, RT, сообщили в октябре. В руководстве университета тогда утверждали, что не имели отношения к организации лекции и «были шокированы» ею.

Как рассказали студенты факультета телеграм-каналу «Осторожно, Москва», после визита Урганта от Кобаладзе стали требовать, чтобы он приглашал на лекции «военкоров», а на прошлой неделе ему запретили проводить для студентов встречу с журналисткой Аленой Долецкой. Сам Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении 14 ноября, при этом учащиеся уверены, что его вынудили уйти из университета.

Теперь студенты журфака МГИМО хотят написать коллективное письмо и потребовать восстановления Кобаладзе на прежней должности, но опасаются, что подписантов могут отчислить. «Если такого опытного педагога, который 9 лет отработал в вузе, уволили после встречи с Ургантом, то что же будет с нами», — сказала журналистам одна из студенток.

Юрий Кобаладзе учился на факультете международной журналистики МГИМО и в институте КГБ СССР. С 1972 года он работал в Первом главном управлении КГБ СССР, а с 1977 по 1984 год — корреспондентом Гостелерадио СССР в Великобритании. После преобразования Первого главного управления КГБ в Службу внешней разведки России Кобаладзе стал руководителем пресс-бюро СВР, проработав на этой должности до 1999 года. В отставку он вышел в звании генерал-майора Службы внешней разведки. В разные годы Кобаладзе занимал должности управляющего директора ЗАО «Ренессанс Капитал» и Х5 Retail Group, а также был ведущим программ на радиостанции «Эхо Москвы».

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